Gewaltexzess bei Eintracht-Spiel: Polizei revidiert eigene Schilderungen!

Frankfurt am Main - Ein neues Polizei-Statement gibt Spielraum für Spekulationen! Eine wichtige Aussage der Frankfurter Polizei zu den Ausschreitungen am Samstag , die zunächst getätigt wurde, wurde nun revidiert. Die Aufklärungsarbeiten laufen weiter auf Hochtouren.

Außerhalb des Stadioninnenraumes kam es am Samstagabend zur Gewalt-Eskalation zwischen Polizei und Frankfurter Ultras. © 5VISION.NEWS

Nach den Gewaltexzessen am Samstagabend im Rahmen der Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart (1:2) meldete sich am Sonntagabend die Frankfurter Polizei mit einem erneuten Statement.

War am Samstag noch die Rede von rivalisierenden Fangruppen beider Lager, zwischen denen die Stimmung angeblich eskalierte und in Gewalt überschwappte, so wurde dies in der Pressemitteilung vom Sonntagabend revidiert.

"Der zunächst durch die Polizei Frankfurt über den Kurznachrichtendienst X veröffentlichte Hinweis, es handele sich bei den Beteiligten der Auseinandersetzung vor Block 40 um rivalisierende Fangruppen, basierte in der dynamischen Einsatzsituation auf einer falschen Bewertung des Geschehens und wird hiermit revidiert", heißt es im Wortlaut.

Laut den neuen Schilderungen war also nicht mehr das gewalttätige Aufeinandertreffen der jeweiligen Klub-Anhänger für das massive Einschreiten der zahlreichen Polizeikräfte verantwortlich. Vielmehr war demnach der bereits geschilderte Angriff auf einen zivil gekleideten Mitarbeiter des Veranstalters am Block 40 womöglich Grund genug für die Frankfurter Polizei, um mit äußersten Mitteln vorzugehen.