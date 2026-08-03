Götze spricht über verrückte Riera-Monate und schießt zurück: "Interessant, dass er das so formuliert hat"

Frankfurt am Main - Vier Monate voller Unruhe, enttäuschter Erwartungen und offenbar kaum persönlicher Kommunikation: Mario Götze (34) hat über die turbulente Zeit unter Eintracht Frankfurts Ex-Trainer Albert Riera (44) gesprochen und reagierte dabei auch auf dessen öffentliche Spitze gegen den Weltmeister von 2014.

Zwischen Ex-Coach Albert Riera (44, l.) und Mario Götze (34) gab es wohl so gut wie keine Kommunikation. © Montage: Florian Wiegand/dpa

Riera hatte nach seinem Aus nachgetreten und sinngemäß erklärt, nur weil jemand Weltmeister sei, könne er nicht machen, was er wolle. Worte, die durchaus als Angriff auf Götze zu verstehen waren. Der 34-Jährige reagiert darauf in einem aktuellen Bild-Interview zwar äußerlich gelassen, kann sich eine deutliche Spitze gegen seinen früheren Trainer aber nicht verkneifen.

"Ich glaube, dass ich bisher mit jedem Trainer in meiner Karriere ein sehr gutes Verhältnis hatte. Wenn er meint, dass er das so sagen muss, dann soll er es tun. Es ist aber ... nennen wir es interessant, dass er das so formuliert hat. Das würde ja voraussetzen, dass wir häufiger miteinander gesprochen hätten oder uns gut kennen würden. Das war de facto aber nicht der Fall. Wenn er meint, dass er das in seiner eigenen Wahrnehmung so interpretieren muss, dann soll er es gerne tun."

Eine bemerkenswerte Aussage: Offenbar war der persönliche Austausch zwischen Riera und einem der prominentesten Eintracht-Profis deutlich geringer, als es die spätere Kritik des Spaniers vermuten ließ.

Auf die Frage, ob diese vier Monate unter Riera die verrücktesten seiner Karriere gewesen seien, antwortet Götze vielsagend: "Das kommt dem schon sehr nahe, es war eine sehr spezielle Zeit. Diese vier Monate waren extrem intensiv. Viele Dinge sind nicht so gelaufen und aufgegangen, wie wir uns das vorgestellt hatten - für mich persönlich, für den Verein und für die Mannschaft."