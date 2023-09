"Haben vorne ein Problem": Trapp und Toppmöller benennen größtes Eintracht-Defizit

Frankfurt am Main - Die Tor-Krise bei Eintracht Frankfurt hält an. Trotz einer überlegenen Partie gelang den Hessen gegen den SC Freiburg nur ein 0:0 . Außerdem hatte es auf dem Platz einige hitzige Szenen gegeben.

"Mehr Bälle in der Box", forderte Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller (42) für die kommenden Spiele. © Uwe Anspach/dpa

Vor allem in der zweiten Halbzeit dominierten die Hessen das Spiel und konnten den Gegner phasenweise in dessen Hälfte einschnüren. Was aber fehlte, das waren wieder einmal die zündenden Ideen und entscheidenden Pässe, um zu gefährlichen Torabschlüssen zu kommen.

"Es war ein gutes Spiel und wir hatten Freiburg im Griff", befand Torhüter Kevin Trapp (33) im Interview mit DAZN."Nur an dem Problem, das wir vorn haben, dass wir nicht effizient sind, dass die Pässe nicht ankommen, daran müssen wir weiterarbeiten. Es liegt auf der Hand, dass wir zu wenig Tore schießen", stellte der Kapitän - in Vertretung des erneut verletzten Sebastian Rode (32) - aber auch kritisch fest.

"Es ist schade, dass wir uns nicht belohnen und das Ding über die Linie bringen konnten", befand auch Trainer Dino Toppmöller (42). "Wir müssen lernen, in solchen Spielen auch mal einfache Chancen zu kreieren und nicht jedes Mal versuchen, den Ball vor das Tor zu tragen. Wir brauchen mehr Bälle in der Box, mehr Flanken."

Dennoch sah das wieder vorbildlich anfeuernde Publikum im Frankfurter Waldstadion eine sehr engagierte Leistung seiner Mannschaft. Auch die Defensive der Hessen - die zurzeit beste der Liga - zeigte erneut die gewohnte Stärke.