Hat der BVB das Nachsehen? So lockt die Eintracht das Wunderkind der 2. Liga

Allen voran soll Borussia Dortmund vehementes Interesse am 1,86-Meter-Angreifer angemeldet haben. Doch scheint es so, als könne man mit den vorliegenden Argumenten nichts gegen die Offerte der SGE ausrichten.

Can Yilmaz Uzun (18) gilt derzeit als eine der heißesten Aktien in der 2. Bundesliga . Im Dress des 1. FC Nürnberg erzielte der gebürtige Regensburger mit türkischen Wurzeln bereits zehn Tore in 18 Partien, hinzu kamen drei weitere Treffer in zwei DFB-Pokalspielen sowie wettbewerbsübergreifend drei Assists.

Lockt Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (43) mit Uzun das nächste Mega-Talent an den Main? © Arne Dedert/dpa

Die Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche (43) bewiesen in letzter Zeit nicht nur regelmäßig, dass sie junge Talente - wie zuletzt Jesper Lindström (23), Hugo Larsson (19) oder Jean-Mattéo Bahoya (18) - vom Wechsel in die Mainmetropole überzeugen können.

In Uzuns speziellem Fall gibt es gleich mehrere, eigens auf ihn zugeschnitten Argumente pro Eintracht.

So sind Stand jetzt etablierte Stürmer wie Sasa Kalajdzic (26) oder der ebenfalls noch junge Top-Neuzugang Hugo Ekitiké (21) lediglich ausgeliehen. Reichlich Spielzeit könnte Uzun direkt in der nächsten Saison also in Aussicht stehen. Darüber hinaus verpflichteten die Adlerträger erst kürzlich seinen Best Buddy, Nathaniel Brown (20).

Für den Sommer soll Uzun eine Aussiegsklausel in Höhe von etwa neun Millionen Euro besitzen. Diese sollen die Frankfurter bereit sein zu zahlen.