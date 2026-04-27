Herber Dämpfer für Eintracht-Transferpläne: Wunsch-Sechser wechselt wohl zu Bundesliga-Konkurrent

Frankfurt am Main - Es wäre einer dieser Transfers gewesen, die perfekt ins Profil der Frankfurter Eintracht gepasst hätten: jung, entwicklungsfähig, mit klarer Perspektive für die Zukunft im defensiven Mittelfeld. Doch aus einer Verpflichtung von Cajetan Lenz (19) wird für die SGE offensichtlich nichts.

Cajetan Lenz (19, r.) wird im kommenden Sommer vom VfL Bochum offenbar zur TSG Hoffenheim statt zu Eintracht Frankfurt wechseln. © David Inderlied/dpa

Denn: Wie Sky-Transferexperte Florian Plettenberg (38) berichtet, steht Cajetan Lenz unmittelbar vor einem Wechsel zur TSG Hoffenheim.

Ein herber Rückschlag für die Eintracht, die den 19-Jährigen ebenfalls gerne verpflichtet hätte und laut Plettenberg im Januar sogar noch als Favorit galt.

Der Deal zwischen Hoffenheim und dem VfL Bochum sei bereits so gut wie fix. Die Kraichgauer sollen rund zehn Millionen Euro fixe Ablöse plus mögliche Bonuszahlungen in Höhe von 1,5 Millionen Euro investieren. Lenz soll einen langfristigen Vertrag bis 2031 erhalten.

Für die SGE ist diese Entwicklung besonders bitter. Intern galt Lenz schon länger als einer der spannendsten Kandidaten für die strategisch so wichtige Sechser-Position.

Die Frankfurter hatten sich intensiv mit dem Spieler beschäftigt und versucht, den Zuschlag zu erhalten. Am Ende jedoch zieht Hoffenheim offenbar vorbei.