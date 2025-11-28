Auch Eintracht an Bochum-Juwel Lenz dran: Berater bereits in Frankfurt?
Frankfurt am Main - Die halbe Bundesliga jagt ihn, jetzt soll sich auch Eintracht Frankfurt intensiv um Mittelfeld-Juwel Cajetan Lenz (19) vom VfL Bochum bemühen.
Das berichtet Sky Sport. Demnach prüfe die SGE einen Transfer im kommenden Sommer. Laut Sky soll auch der Berater des fünffachen deutschen U20-Nationalspielers am Donnerstag in der Main-Metropole gesehen worden sein.
Ob er sich mit den Verantwortlichen der Hessen um Sportvorstand Markus Krösche (45) getroffen hat, ist allerdings nicht bekannt.
Lenz stammt aus der Jugend des VfL und ist erst seit dem vergangenen Sommer mit einem Profivertrag ausgestattet. Allerdings schlug er in der aktuellen Saison voll ein und avancierte sofort zum Stammspieler.
Bislang kommt er in der 2. Liga und im DFB-Pokal auf 14 Einsätze - fast alle von Beginn an -, in denen ihm zwei Tore und zwei Assists gelangen. Die Treffer erzielte er übrigens in den vergangenen zwei Ligaspielen.
Der 19-Jährige fühlt sich auf der "Sechs" am wohlsten, kann aber flexibel im kompletten Mittelfeld eingesetzt werden.
Ablösesumme für Cajetan Lenz wohl zweistelliger Millionen-Betrag
Allerdings besitzt Lenz bei Bochum einen Vertrag bis 2029, es würde also eine Ablösesumme für ihn fällig werden. Und diese dürfte vermutlich recht saftig werden.
Lag sein Marktwert laut "Transfermarkt.de" zu Beginn der Spielzeit bei 400.000 Euro, so wird er mittlerweile auf 1,5 Millionen Euro taxiert - Tendenz schnell steigend.
Und wie "Bild" berichtet, würde ihn Bochum auf jeden Fall erst für einen zweistelligen Millionenbetrag ziehen lassen. Eine Ausstiegsklausel existiere zudem nicht.
Zudem gibt es beim Buhlen um Lenz namhafte Konkurrenz. Aus der Bundesliga soll unter anderem auch Bayer 04 Leverkusen großes Interesse an dem Spieler haben. Aus der Premier League beschäftige sich laut Sky Sport West Ham United mit einer Verpflichtung.
Es ist also jedenfalls nicht davon auszugehen, dass Cajetan Lenz auch noch in der kommenden Saison die Fußballschuhe für den VfL schnüren wird.
