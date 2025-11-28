Auch Eintracht an Bochum-Juwel Lenz dran: Berater bereits in Frankfurt?

Frankfurt am Main - Die halbe Bundesliga jagt ihn, jetzt soll sich auch Eintracht Frankfurt intensiv um Mittelfeld-Juwel Cajetan Lenz (19) vom VfL Bochum bemühen.

Am 12. Spieltag der 2. Liga gelang Cajetan Lenz (2.v.r.) gegen Eintracht Braunschweig sein erstes Profitor. © Swen Pförtner/dpa

Das berichtet Sky Sport. Demnach prüfe die SGE einen Transfer im kommenden Sommer. Laut Sky soll auch der Berater des fünffachen deutschen U20-Nationalspielers am Donnerstag in der Main-Metropole gesehen worden sein.

Ob er sich mit den Verantwortlichen der Hessen um Sportvorstand Markus Krösche (45) getroffen hat, ist allerdings nicht bekannt.

Lenz stammt aus der Jugend des VfL und ist erst seit dem vergangenen Sommer mit einem Profivertrag ausgestattet. Allerdings schlug er in der aktuellen Saison voll ein und avancierte sofort zum Stammspieler.

Bislang kommt er in der 2. Liga und im DFB-Pokal auf 14 Einsätze - fast alle von Beginn an -, in denen ihm zwei Tore und zwei Assists gelangen. Die Treffer erzielte er übrigens in den vergangenen zwei Ligaspielen.

Der 19-Jährige fühlt sich auf der "Sechs" am wohlsten, kann aber flexibel im kompletten Mittelfeld eingesetzt werden.