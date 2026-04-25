Nach bewegendem Gedenken an Manninger: Eintracht-Comeback in Augsburg bleibt ohne Happy End

Augsburg - Viel Aufwand, wenig Ertrag! Eintracht Frankfurt schafft es beim FC Augsburg nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Der emotionalen Höhepunkt des Samstagnachmittags fand allerdings schon vor dem Bundesliga-Duell statt.

Der verstorbene Alexander Manninger (†48) stand viele Jahre für den FC Augsburg im Tor. © Daniel Löb/dpa

Berührende Momente vor dem Anpfiff: Im Stadion wurde mit zahlreichen Spruchbändern und einer Trauerrede an den kürzlich auf tragische Weise verstorbenen Ex-Augsburg-Keeper Alex Manninger (†48) gedacht.

Der Österreicher trug von 2012 bis 2016 das Trikot des FCA.

Auf dem Rasen ging es anschließend gleich zur Sache - Chancen auf beiden Seiten beinahe im Minutentakt.

Doch die Angriffsbemühungen beider Mannschaften verpufften schnell und blieben lange ohne durchschlagenden Erfolg, bis Anton Kade schließlich nach einem Pfostenschuss von Michael Gregoritsch hellwach zum 1:0 abstaubte (45. Minute).

Mit jenem Zwischenstand ging kurz darauf dann ab zum berühmten Pausentee.