Nach bewegendem Gedenken an Manninger: Eintracht-Comeback in Augsburg bleibt ohne Happy End

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Eintracht Frankfurt schafft es beim FC Augsburg nicht über ein 1:1 hinaus. Der emotionalen Höhepunkt fand allerdings schon vor dem Bundesliga-Duell statt.

Von Maximilian Hölzel

Augsburg - Viel Aufwand, wenig Ertrag! Eintracht Frankfurt schafft es beim FC Augsburg nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Der emotionalen Höhepunkt des Samstagnachmittags fand allerdings schon vor dem Bundesliga-Duell statt.

Der verstorbene Alexander Manninger (†48) stand viele Jahre für den FC Augsburg im Tor.
Der verstorbene Alexander Manninger (†48) stand viele Jahre für den FC Augsburg im Tor.  © Daniel Löb/dpa

Berührende Momente vor dem Anpfiff: Im Stadion wurde mit zahlreichen Spruchbändern und einer Trauerrede an den kürzlich auf tragische Weise verstorbenen Ex-Augsburg-Keeper Alex Manninger (†48) gedacht.

Der Österreicher trug von 2012 bis 2016 das Trikot des FCA.

Auf dem Rasen ging es anschließend gleich zur Sache - Chancen auf beiden Seiten beinahe im Minutentakt.

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Doch die Angriffsbemühungen beider Mannschaften verpufften schnell und blieben lange ohne durchschlagenden Erfolg, bis Anton Kade schließlich nach einem Pfostenschuss von Michael Gregoritsch hellwach zum 1:0 abstaubte (45. Minute).

Mit jenem Zwischenstand ging kurz darauf dann ab zum berühmten Pausentee.

Anton Kade (l.) schaltete in der 45. Minute am schnellsten und traf per Abstauber zur 1:0-Führung der Gastgeber.
Anton Kade (l.) schaltete in der 45. Minute am schnellsten und traf per Abstauber zur 1:0-Führung der Gastgeber.  © Daniel Löb/dpa

Eintracht Frankfurt kämpft sich gegen den FC Augsburg nach der Pause in die Partie

Die Eintracht kämpfte sich in der zweiten Halbzeit immer mehr ins Spiel und schaffte noch auf 1:1-Unentschieden zu stellen.
Die Eintracht kämpfte sich in der zweiten Halbzeit immer mehr ins Spiel und schaffte noch auf 1:1-Unentschieden zu stellen.  © Daniel Löb/dpa

Auch der zweite Durchgang startete wie schon der erste mit viel Tempo. Vor allem die Eintracht brachte jetzt mehr Energie auf den Platz und glich verdient nach einem blitzsauberen Konter in Person von Ritsu Doan zum 1:1 aus (66.).

Es entwickelte sich immer mehr ein offener Schlagabtausch.

Die Frankfurter versuchten alles, um das Duell zu drehen, doch trotz einiger Möglichkeiten sollte nichts Zählbares mehr herausspringen.

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So blieb es letzten Endes beim 1:1-Unentschieden, das der SGE im Kampf um den siebten Tabellenplatz, der für Europa genügen würde, nur bedingt weiterhilft.

Die Statistik zum Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Augsburg und Eintracht Frankfurt

31. Spieltag

FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0)

FC Augsburg: Dahmen - Chaves, Gouweleeuw (86. Matsima), Zesiger - Fellhauer (73. Marius Wolf), Massengo (73. Jakic), Rieder, Giannoulis - Kade, Claude-Maurice (85. Kömür) - Gregoritsch (59. R. Ribeiro)

Eintracht Frankfurt: Zetterer - Amenda (82. Kristensen), R. Koch, Skhiri, Brown - Larsson, Höjlund (88. Chaibi) - Amaimouni-Echghouyab (46. Knauff), Uzun (88. Burkardt), Arrhov (46. Doan) - Kalimuendo

Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

Zuschauer: 30.660 (ausverkauft)

Tore: 1:0 Kade (45.), 1:1 Doan (66.)

Gelbe Karten: Massengo (3) / Skhiri (1), Doan (5)

Titelfoto: Daniel Löb/dpa

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