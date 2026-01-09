Spannende Supertalente-Jagd: Eintracht heiß auf diese drei Youngster
Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt ist für junge aufstrebende Spieler wohl eine der attraktivsten Adressen im deutschen Fußball. Jetzt hat Sportvorstand Markus Krösche (45) drei heiß umworbene Toptalente ins Visier genommen, die die SGE verjüngen könnten.
"Bild" zufolge möchten die Adlerträger U19-Nationalspieler Luca Erlein (18) von der TSG Hoffenheim II verpflichten. Bei den Kraichgauern ist der 1,90-Mann absolute Stammkraft und läuft sowohl in der Innenverteidigung als auch als Rechtsverteidiger auf.
Aktuellen Berichten nach könnte ein Transfer des Youngsters sogar schon in diesem Winter stattfinden.
Außerdem beschäftigt sich die SGE intensiv mit U20-Nationalspieler Cajetan Lenz (19), der für den VfL Bochum in der 2. Bundesliga Woche für Woche starke Leistungen zeigt.
Auch Lenz ist 1,90 Meter groß und gilt im zentral-defensiven Mittelfeld als eines der größten Talente Deutschlands.
Eine Verpflichtung würde bei ihm in den Sommer fallen und zudem nicht günstig werden. Rund 10 bis 15 Millionen Euro soll Lenz kosten. Gleichwohl habe die Eintracht laut Sky-Transferexperte Florian Plettenberg derzeit die besten Karten, den Sechser zu bekommen.
Konkurrenz im Werben um Lenz gibt es aus der Bundesliga. Vor allem Bayer 04 Leverkusen soll die Entwicklungen um den 19-Jährigen beobachten.
Eintracht Frankfurt hat auch Niederlande-Teenie auf dem Radar
Das dritte Toptalent im Bunde, an dem die Frankfurter dran sind, ist Plettenberg zufolge Sean Steur (17) von Ajax Amsterdam.
Auch er ist ein Kandidat für einen Sommer-Wechsel an den Main und wird schon länger von den Eintracht-Bossen gescoutet.
Demnach sieht der hessische Bundesligist perspektivisch in ihm den kommenden 8er im niederländischen Nationalteam.
Gespräche über einen möglichen Deal seien bereits am Laufen.
Deutlich wird: Jene Transfer-Ziele, die Sportvorstand Krösche verfolgt, zeigen deutlich, dass man sich noch einmal verjüngen möchte, um bei entsprechender Entwicklung der hoch veranlagten Kicker neue Kaderwerte zu schaffen.
Zudem dürften laut Bild-Informationen mit Hugo Larsson (21), Mo Dahoud (30) und Ellyes Skhiri (30) gleich drei Mittelfeldspieler die Eintracht im Sommer verlassen. Für diesen Fall möchte man am Stadtwald vorbereitet sein.
Titelfoto: Montage: IMAGO/MB Media Solutions, Harry Langer/dpa, JOHN THYS/AFP