Spannende Supertalente-Jagd: Eintracht heiß auf diese drei Youngster

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt ist für junge aufstrebende Spieler wohl eine der attraktivsten Adressen im deutschen Fußball. Jetzt hat Sportvorstand Markus Krösche (45) drei heiß umworbene Toptalente ins Visier genommen, die die SGE verjüngen könnten.

Luca Erlein (18, l.) von der TSG Hoffenheim II sowie Cajetan Lenz (19) stehen bei Eintracht Frankfurt hoch im Kurs. © Montage: Harry Langer/dpa, JOHN THYS/AFP

"Bild" zufolge möchten die Adlerträger U19-Nationalspieler Luca Erlein (18) von der TSG Hoffenheim II verpflichten. Bei den Kraichgauern ist der 1,90-Mann absolute Stammkraft und läuft sowohl in der Innenverteidigung als auch als Rechtsverteidiger auf.

Aktuellen Berichten nach könnte ein Transfer des Youngsters sogar schon in diesem Winter stattfinden.

Außerdem beschäftigt sich die SGE intensiv mit U20-Nationalspieler Cajetan Lenz (19), der für den VfL Bochum in der 2. Bundesliga Woche für Woche starke Leistungen zeigt.

Auch Lenz ist 1,90 Meter groß und gilt im zentral-defensiven Mittelfeld als eines der größten Talente Deutschlands.

Eine Verpflichtung würde bei ihm in den Sommer fallen und zudem nicht günstig werden. Rund 10 bis 15 Millionen Euro soll Lenz kosten. Gleichwohl habe die Eintracht laut Sky-Transferexperte Florian Plettenberg derzeit die besten Karten, den Sechser zu bekommen.

Konkurrenz im Werben um Lenz gibt es aus der Bundesliga. Vor allem Bayer 04 Leverkusen soll die Entwicklungen um den 19-Jährigen beobachten.