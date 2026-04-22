Im Sommer jetzt doch weg? Champions-League-Halbfinalist heiß auf diesen Eintracht-Star

Frankfurt am Main - Schwache Saison und trotzdem begehrt! Eintracht Frankfurts Hugo Larsson (21) steht offenbar bei einem echten Top-Klub ganz oben auf der Einkaufsliste für den Sommer.

Hugo Larsson (21) könnte die Frankfurter Eintracht im Sommer verlassen. © Arne Dedert/dpa

Hugo Larsson spielt seine wohl schwächste Saison im Trikot der SGE und doch denkt der spanische Top-Klub und Champions-League-Halbfinalist Atlético Madrid wohl ernsthaft darüber nach, den Youngster im Sommer zu verpflichten.

Dies meldet zumindest das in Frankfurter Kreisen gut vernetzte Fußball-Portal "Absolut Eintracht".

Ein wenig überraschend würde ein Wechsel im kommenden Sommer angesichts der mageren Leistungen von Larsson sowie seiner zuletzt getätigten Aussagen dann doch kommen.

Gleichwohl braucht die Eintracht teure Verkäufe, um sich über Wasser zu halten.

Zwar ist Larssons Marktwert beim neuesten "transfermarkt.de"-Update im März von 40 deutlich auf 32 Millionen Euro gesunken, mindestens 30 Millionen Euro sollte ein Verkauf aber trotzdem noch in die hessischen Kassen spülen.