Nach Medienwirbel: Eintracht-Star Larsson mit Klarstellung

Frankfurt am Main - Er gilt eigentlich als Abgangskandidat im Sommer, doch jetzt hat Eintracht Frankfurts Hugo Larsson (21) versucht, neuesten Medienberichten etwas Luft aus den Segeln zu nehmen. Was stimmt nun wirklich?

SGE-Kicker Hugo Larsson (21) sorgte mit brisanten Aussagen um einen möglichen Sommer-Wechsel zuletzt für mächtig Wirbel. © Andreas Solaro/AFP

Während der zuletzt stattfindenden Länderspiel-Pause, in der sich Larsson mit Schweden Last-Minute für die Weltmeisterschaft im Sommer qualifizierte, kursierten pikante Aussagen des Youngsters durch die Medien.

In einem Interview mit "Sveriges Radio" hatte Larsson öffentlich über seine Zukunftspläne philosophiert und wurde dabei ziemlich eindeutig.

"Ich bin neugierig, etwas Neues auszuprobieren", so der 21-Jährige.

Anschließend ergänzte er: "Ich bin mir dessen bewusst, was hinter den Kulissen passiert. Wir werden sehen, ob es diesen Sommer etwas Konkretes gibt."

Etwas verwunderlich wirken deshalb die neuen Töne, die er nun in einem offiziellen Interview mit der Eintracht von sich gibt.

Demnach handele es sich bei den Berichten, dass er den Klub verlassen wolle, um ein "großes Missverständnis". "Ich bin total zufrieden mit meiner Situation bei Eintracht Frankfurt. Der Verein und ich haben das im vergangenen Jahr unterstrichen, als wir meinen Vertrag sehr frühzeitig und langfristig verlängert haben. Ich habe vor, nicht nur kurz, sondern eine lange Zeit in Frankfurt zu bleiben", fügt der Rechtsfuß hinzu.