Kuriose WM-Aktion: Bundesliga-Boss trägt plötzlich Wikinger-Helm

Frankfurt am Main/New Jersey (USA) - Da muss man als Eintracht-Fan zweimal hinschauen: Axel Hellmann (54), Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt , tauchte beim WM-Spiel zwischen Norwegen und Senegal plötzlich unter den norwegischen Fans auf. Ein amüsantes Foto des SGE-Bosses macht nun die Runde.

Die norwegischen Fans sorgen bei der WM derzeit auch mit einer originellen Ruder-Aktion auf den Rängen für Aufsehen. © Seth Wenig/AP/dpa

Gepostet wurde der Schnappschuss von keinem Geringeren als Jan Åge Fjørtoft (59). Der frühere Eintracht-Stürmer schrieb dazu auf "X": "Liebe dieses Foto von Eintracht-Geschäftsführer Axel Hellmann beim Spiel Norwegen gegen Senegal."

Weiter erklärte Fjørtoft, dass es für ihn als Norwegen-Botschafter der Eintracht fast schon natürlich wirke, Hellmann zwischen den norwegischen Fans auf der Tribüne zu sehen.

Sportlich hatte der 54-Jährige ebenfalls den richtigen Riecher: Norwegen gewann die Partie gegen Senegal sehenswert mit 3:2.

Doch aus Eintracht-Sicht ist der Auftritt natürlich mehr als nur eine nette Randnotiz von der WM. Hellmann ist nicht allein in Nordamerika unterwegs.

Die Frankfurter haben eine hochrangige Delegation in die USA und nach Kanada geschickt. Neben dem Vorstandssprecher gehören demnach auch Sportvorstand Markus Krösche (45) und Mario Götze (34) zur Reisegruppe.