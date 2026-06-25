Urgestein Chandler bleibt Eintracht erhalten und bekommt neue Aufgaben

Frankfurt am Main - Timothy Chandler (36) bleibt Eintracht Frankfurt als Spieler treu. Doch auch abseits des Platzes soll Chandler in den Klub eingebunden werden.

SGE-Urgestein Timothy Chandler (36) bleibt der Eintracht noch ein weiteres Jahr erhalten. © Eintracht Frankfurt

Routinier Timothy Chandler hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2027 verlängert.

Zusätzlich zu seinen Aufgaben als Spieler wird Chandler in der kommenden Saison "abseits des Platzes umfangreiche Einblicke in diverse Bereiche der Organisation im ProfiCamp im Deutsche Bank Park bekommen", wie die Eintracht mitteilte.

Chandler absolvierte bislang 199 Pflichtspiele für die erste Mannschaft der Hessen. 2018 gewann er mit der Eintracht den DFB-Pokal, 2022 sensationell die Europa League.

Eine große sportliche Rolle spielt Chandler bei den Frankfurtern inzwischen nicht mehr. Der 36-Jährige wurde in der abgelaufenen Saison lediglich am letzten Bundesliga-Spieltag gegen den VfB Stuttgart für zehn Minuten eingewechselt. Die kommende Spielzeit werde seine voraussichtlich letzte Saison sein, äußerte Chandler.

"Wir haben eine schwierige Saison hinter uns und sowohl mein Herz als auch mein Kopf sagen mir, dass ich hier noch nicht fertig bin. Ich möchte gemeinsam mit den Jungs und unserem neuen Trainer Adi Hütter wieder die Eintracht formen, die uns in der Vergangenheit so stark und erfolgreich gemacht hat", sagte Chandler laut Mitteilung.