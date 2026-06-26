Weder Kauã Santos noch Zetterer: Wird jetzt Schwedens Nationaltorhüter neuer SGE-Keeper?

Frankfurt am Main - Kauã Santos (23) oder Michael Zetterer (30)? Die Torwartfrage ist eine der kniffeligsten, die Trainer Adi Hütter (56) bei seiner zweiten Amtszeit in den Diensten von Eintracht Frankfurt beantworten muss. Oder gibt es noch eine dritte Alternative?

Nach den 1:5 gegen die Niederlande stellte Schwedens Nationaltrainer Graham Potter gegen Japan Widell Zetterström (27) ins Tor. © imago/Bildbyran

Beide Keeper konnten in der Vergangenheit nie auf längere Zeit überzeugen, deshalb sollen die Hessen jetzt die Fühler nach anderen Keepern ausgestreckt haben; einer sei der schwedische WM-Teilnehmer Widell Zetterström (27).

Laut dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano (33) soll sich die Eintracht bereits beim englischen Zweitligisten Derby County, dem aktuellen Arbeitgeber von Zetterström, nach dem Preis des 1,97 Meter großen Hünen erkundigt haben.

Sein Marktwert liegt laut "Transfermarkt.de" bei 2,5 Millionen Euro. Da sein Vertrag im kommenden Jahr bei Derby ausläuft, dürfte eine Forderung nicht viel darüber liegen - für die Adlerträger also locker bezahlbar.

Zetterström hatte bereits Anfang 2023 sein Debüt in Schwedens A-Nationalmannschaft gegeben, wurde dann zumeist aber nicht mehr nominiert. Im Sommer 2024 wechselte er von Djurgårdens IF aus der schwedischen Fotbollsallsvenskan für 1,75 Millionen Euro zum damaligen Championship-Aufsteiger Derby.