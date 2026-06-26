Weder Kauã Santos noch Zetterer: Wird jetzt Schwedens Nationaltorhüter neuer SGE-Keeper?
Frankfurt am Main - Kauã Santos (23) oder Michael Zetterer (30)? Die Torwartfrage ist eine der kniffeligsten, die Trainer Adi Hütter (56) bei seiner zweiten Amtszeit in den Diensten von Eintracht Frankfurt beantworten muss. Oder gibt es noch eine dritte Alternative?
Beide Keeper konnten in der Vergangenheit nie auf längere Zeit überzeugen, deshalb sollen die Hessen jetzt die Fühler nach anderen Keepern ausgestreckt haben; einer sei der schwedische WM-Teilnehmer Widell Zetterström (27).
Laut dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano (33) soll sich die Eintracht bereits beim englischen Zweitligisten Derby County, dem aktuellen Arbeitgeber von Zetterström, nach dem Preis des 1,97 Meter großen Hünen erkundigt haben.
Sein Marktwert liegt laut "Transfermarkt.de" bei 2,5 Millionen Euro. Da sein Vertrag im kommenden Jahr bei Derby ausläuft, dürfte eine Forderung nicht viel darüber liegen - für die Adlerträger also locker bezahlbar.
Zetterström hatte bereits Anfang 2023 sein Debüt in Schwedens A-Nationalmannschaft gegeben, wurde dann zumeist aber nicht mehr nominiert. Im Sommer 2024 wechselte er von Djurgårdens IF aus der schwedischen Fotbollsallsvenskan für 1,75 Millionen Euro zum damaligen Championship-Aufsteiger Derby.
Widell Zetterström könnte jetzt mit Schweden auf Deutschland treffen
Er ist seitdem Stammkeeper und spielte sich so im vergangenen November zurück ins schwedische Team und auch zur WM.
Dort löste er jetzt nach zwei Spielen auf der Bank in der Partie gegen Japan (1:1) die bisherige Nummer eins Kristoffer Nordfeldt (37) ab. Der hatte beim 1:5 gegen die Niederlande die Hütte voll bekommen und dabei nicht immer die beste Figur gemacht.
Zetterström zeigte gegen Japan eine sehr solide Leistung, was sicherlich noch zusätzliches Interesse am 27-Jährigen erregen dürfte; zumal die Schweden die nächste Runde der WM erreicht haben, wo sie auf Deutschland treffen könnten.
So sollen neben Eintracht Frankfurt auch Leeds United aus der Premier League sowie Absteiger Wolverhampton Wanderers Zetterström beobachten.
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