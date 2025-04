Kauã Santos schwer verletzt, Götze fällt aus: So will Eintracht Frankfurt reagieren

Frankfurt am Main - Als wäre das Ausscheiden in der Europa League gegen Tottenham Hotspur nicht schon schlimm genug, muss Eintracht Frankfurt nach dem Spiel auch noch mit zwei schmerzhaften Ausfällen kämpfen.

Sowohl Mario Götze (32, l.) als auch Kauã Santos (22) fallen für die Partie beim FC Augsburg aus. © Kauã Santos

So hatte sich Mario Götze (32) in der Partie am Donnerstagabend ohne Einwirkung des Gegners verletzt und musste bereits in der 17. Minute ausgewechselt werden. Bei ihm sei eine Muskelverletzung im Oberschenkel diagnostiziert. Er falle "bis auf Weiteres" aus, teilte der Verein mit.

Außerdem hat sich Keeper Kauã Santos (22) im Spiel eine schwere Verletzung zugezogen. Die Horror-Botschaft ereilte die SGE dann am Freitagnachmittag: Der 22-Jährige fällt mit einem Kreuzbandriss mehrere Monate aus!

Was bedeutet das nun für das Bundesligaspiel beim FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr, DAZN)? Wie Trainer Dino Toppmöller (44) am Freitag in der Pressekonferenz mitteilte, ist noch sehr unklar, ob Kevin Trapp (34) schon wieder fit genug ist.

Die verletzte, eigentliche Nummer Eins der SGE sei zwar in der Woche wieder leicht in das Training eingestiegen. Letztlich entscheide aber das Abschlusstraining: "Dann schauen wir, ob er für dieses Spiel schon wieder eine Option ist", sagte Toppmöller.

Ansonsten müsste Torwart-Oldie Jens Grahl (36) die Handschuhe überstreifen und sein erstes Saisonspiel absolvieren.