"Natürlich tut es weh": Freud und Leid liegen bei Eintracht nach Remis gegen BVB eng beisammen

Frankfurt am Main - Das Happy End ist aus Sicht der Fans der Frankfurter Eintracht zwar ausgeblieben, der verrückte Kick gegen Borussia Dortmund wird den meisten aber noch ein Weilchen im Gedächtnis bleiben - auch Younes Ebnoutalib.

Younes Ebnoutalib (22, r.) traf bei seinem Debüt für die SGE. © Michael Probst/AP/dpa

Der 22 Jahre alte Angreifer, der erst vor wenigen Tagen von der SV Elversberg in die Mainmetropole gelotst worden war, feierte gegen den BVB einen durchaus imponierenden Einstand, welchen er in der zweiten Halbzeit gar mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich krönen konnte.

Im Anschluss an die Partie fehlten dem trotz des verspielten Sieges nachvollziehbarerweise extrem glücklichen Debütanten am "Sky"-Mikrofon ein wenig die Worte. "Ich bin noch immer ein bisschen sprachlos, weil es ein sehr krasses Gefühl ist, dass ich direkt beim Debüt ein Tor schieße", erklärte Ebnoutalib, der sich ins Spiel reingearbeitet hatte.

Er sei Trainer Dino Toppmöller (45) "einfach nur dankbar", dass er ihm die Chance gegeben habe, direkt von Anfang an zu spielen, so Ebnoutalib.

Der Frankfurter Übungsleiter lobte seinen fleißigen Neuzugang, der vor etwas mehr als einem Jahr noch für den FC Gießen in der Regionalliga auf Torejagd gegangen war und sich jetzt mit einer Abwehr bestehend aus Waldemar Anton (29), Niklas Süle (30) und Nico Schlotterbeck (26) messen durfte: "Dass er den mit der Sohle noch so mitnimmt und ihn reinschießt, das ist für ihn ein ganz besonderer Tag, hier vor der Kurve das Tor zu schießen." Das sei "schön für ihn" und das habe er "sich verdient".

Weniger erfreulich war für ihn der späte 3:3-Ausgleich von Carney Chukwuemeka (22) in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

"Natürlich tut es weh", räumte der 45-Jährige, dessen Team in der 92. Minute durch ein Tor von Mahmoud Dahoud sogar noch mit 3:2 in Führung gegangen war, ein. Man dürfe allerdings auch nicht vergessen, "dass wir gegen Borussia Dortmund gespielt haben. Das ist eine Mannschaft, die in den letzten 24 Bundesligaspielen nur einmal verloren hat."