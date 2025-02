Krösche über Batshuayi: Das erwartet Eintracht Frankfurt jetzt vom Stürmerstar

Frankfurt am Main - In buchstäblich letzter Sekunde verpflichtete Eintracht Frankfurt zum Ende der Wintertransfer-Periode am gestrigen Montag mit Michy Batshuayi (31) noch eine namhafte Verstärkung für die Offensive.

In 56 Spielen für Belgien erzielte Michy Batshuayi (31) stolze 27 Tore. Bei der EM 2024 gehörte er allerdings nicht mehr zum Kader. © Laurie Dieffembacq/BELGA/dpa

Allerdings hat der 56-fache belgische Nationalspieler seine beste Zeit bereits hinter sich und befindet sich im Herbst seiner Karriere.

Außerdem spielte er bereits seit dreieinhalb Jahren in der türkischen SüperLig, die eben auch nicht zu den absoluten Top-Ligen in Europa zählt. Zwar kam Batshuayi in der aktuellen Saison bei Tabellenführer Galatasaray regelmäßig zum Einsatz, aber nur als Kurzarbeiter. Immerhin gelangen ihm so noch fünf Tore.

Was wird von ihm nun also in Frankfurt erwartet? Im Interview mit EintrachtTV lobte Sportvorstand Markus Krösche (44) zum einen die internationale Erfahrung des 31-Jährigen, zum anderen Batshuayis Fähigkeiten als robuster Boxspieler.

"Das ist das, was wir einfach nochmal brauchten, um auch eine gewisse Flexibilität in der Offensive zu haben", sagte Krösche.

Der dribbelstarke, das Eins-gegen-Eins suchende Elye Wahi (22), der zweite Winterzugang der Eintracht, ist ein etwas anderer Spielertyp.

Gerade auch hinsichtlich des Franzosen meinte Krösche: "Jetzt können wir unterschiedlich auf den Gegner reagieren."