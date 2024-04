Kurioser Rundumschlag: Eintracht-Boss platzt trotz wichtigem Sieg der Kragen

Frankfurt am Main - Eigentlich hätte die gesamte Eintracht-Familie nach dem letztlich überzeugenden 3:1-Comeback-Sieg gegen den direkten Europa-Verfolger FC Augsburg beseelt nach Hause schlendern können. Ein SGE-Boss sah das aber ganz anders.

Für die Eintracht war der Erfolg gegen Augsburg Balsam für die Seele. © Arne Dedert/dpa

Axel Hellmann (52) ist als Vorstandssprecher alles andere als dafür bekannt, sich nach Abpfiff in die Mixed-Zone vor die Reporter zu stellen und sich dabei zu sportlichen Thematiken zu äußern. In diesem Fall war das jedoch anders.

Mit ernster Miene und der Vorab-Ansage, dass er keinerlei Fragen zulassen würde, schmetterte er gleich drei für ihn enorm wichtige Punkte in Richtung der Mikrofone. Mit Gute-Laune-Stimmung hatten diese aber allesamt nichts zu tun.

"Ich möchte mich bei allen bedanken, die der Familie Hölzenbein in dieser Woche Kraft gegeben haben. Das ist mir wichtig, das in einem großen Rahmen zu sagen", lautete Punkt eins auf Hellmanns Agenda. Auf hochemotionale Art und Weise war die am vergangenen Montag verstorbene Eintracht-Legende Bernd Hölzenbein (†78) im Deutsche Bank Park verabschiedet worden.

Dabei anwesend waren auch Witwe Jutta sowie die beiden Kinder, Sabrina und Sascha. Darauffolgend ging es so richtig ans Eingemachte. Zunächst waren die mindestens durchwachsenen Leistungen der Mannschaft der vergangenen Wochen und auch in der ersten Hälfte gegen die Fuggerstädter an der Reihe.