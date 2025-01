Marmoush-Nachfolger gefunden? Eintracht hat dänischen Shootingstar auf dem Schirm!

Frankfurt am Main - Omar Marmoushs (25) Wechsel von Eintracht Frankfurt zum englischen Meister Manchester City wird höchstwahrscheinlich in den kommenden Tagen verkündet werden. Die Suche nach einem Nachfolger läuft derweil auf Hochtouren.

Mathias Kvistgaarden (22) spielt in der dänischen Superliga gerade groß auf und konnte in 15 Spielen zehn Tore für Brøndby erzielen. © IMAGO/Gonzales Photo

Allerdings gestaltet sich das Unterfangen schwierig, Zwei der hoch gehandelten Kandidaten stehen für einen Winterwechsel definitiv nicht zur Verfügung: Während Jonny Burkardt (24) auf jeden Fall mindestens bis zum kommenden Sommer bei Mainz 05 bleiben wird, fällt Niclas Füllkrug (31) mit einer Verletzung monatelang aus. Bei dem Nationalspieler war über ein Leihgeschäft mit West Ham United nachgedacht worden.

Jetzt taucht ein neuer, durchaus sehr vielversprechender Name in der Gerüchteküche auf. Unter anderem "Bild" und die dänische Fußball-Webseite "Bold.dk" bringen Dänemarks Shootingstar Mathias Kvistgaarden (22) ins Spiel.

Der 17-fache U21-Nationalspieler (sieben Tore) trumpft bei Brøndby IF in der dänischen Superliga gerade groß auf, konnte in 15 Spielen bereits zehn Tore erzielen und bereitete vier weitere vor.

Kvistgaarden gilt als eines der heißesten Talente, die der dänische Fußball zurzeit besitzt, und konnte seinen Marktwert laut "Transfermarkt.de" mittlerweile auf acht Millionen Euro steigern.