Noch ein Anlauf oder Koffer packen: Lässt dieser Eintracht-Star die Kasse klingeln?

Frankfurt am Main - Hat Jean-Mattéo Bahoya bei der Frankfurter Eintracht eine Zukunft oder muss er bereits in diesem Sommer die Koffer packen? Der Offensivspieler wirft Fragen auf, könnte aber immerhin für einen Geldsegen sorgen.

Hat es sich ausgeliebt? Jean-Mattéo Bahoya (21) könnte Eintracht Frankfurt in diesem Sommer nach zweieinhalb Jahren am Main verlassen. © Uwe Anspach/dpa

Dass der 21 Jahre alte Franzose das Potenzial hat, konnte er vor allem zum Start der zurückliegenden Saison zeigen. Im Verlauf der Spielzeit und speziell unter der Leitung von Albert Riera (44) wurde aber auch erneut deutlich: So ist es letztlich doch nicht.

Schwankende Auftritte, fehlende Geradlinigkeit im eigenen Spiel und ein doch eher überschaubares Defensivdenken stellten die Kehrseite der Medaille dar. Bei Adi Hütters (56) sicherlich auch weiterhin intensiver und fleißbasierter Spielidee, könnte es für Bahoya in der nunmehr dritten Saison am Main sehr eng mit dem ersehnten Durchbruch werden.

Vereinzelte Lichtblicke reichen einfach nicht. Die Rolle als reiner Ergänzungsspieler dürfte sowohl Bahoya als auch den Bossen keinesfalls genügen.

Geholt hatten die Verantwortlichen der Eintracht den pfeilschnellen Youngster, der mit 37,16 km/h am 26. Spieltag der Saison 2024/25 gegen den VfL Bochum sogar den Rekord für den schnellsten je gemessenen Sprint verbuchen konnte, im Januar 2024 für acht Millionen Euro aus der französischen Ligue 1 von Angers SCO. Bei einem Abgang dürfte er ein Vielfaches einspielen.

In der Vergangenheit wurde Bahoya vermehrt mit einem Wechsel auf die Insel in Verbindung gebracht. Doch auch aus anderen europäischen Spitzenligen gibt es Interesse. Einem Bericht der Gazzetta dello Sport zufolge auch aus Italien.