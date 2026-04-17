Mega-Investor will bei Eintracht Frankfurt einsteigen: So stehen seine Chancen

Frankfurt am Main - Steigt bei der SGE bald ein Mega-Investor ein? In einer neuen ARD-Doku spricht Unternehmer John Textor (60) offen über sein Interesse Eintracht Frankfurt zu übernehmen.

Mega-Investor John Textor (60) würde gerne Anteilseigner bei Eintracht Frankfurt werden. © FRANCK FIFE/AFP

Bei der großen Premiere der dreiteiligen ARD-Doku "Inside Fußball – Wer kauft das Spiel?", die am Donnerstagabend in Frankfurt stattfand, sorgte eine Szene für besondere Aufmerksamkeit.

Angesprochen auf die Bundesliga erklärte der US-amerikanische Tech-Unternehmer John Textor, dass er gerne bei der SGE einsteigen würde.

"Ich bin Eintracht-Fan. Ich bin der perfekte, leidenschaftliche Typ, der gerne in Deutschland investieren würde2, so der 60-Jährige.

Zudem habe er deutsche Vorfahren. "Ich spreche die Sprache nicht. Aber mein Vater sagte: Du bist Deutscher. Also bin ich Deutscher."

Anschließend verweist er auf die "Textorstraße mitten in Sachsenhausen", weshalb er seiner Meinung nach optimal zu Frankfurt und der Eintracht passen würde.

Doch seinem Vorhaben schob Eintracht-Präsident Mathias Beck (55) gegenüber der "Bild" unmittelbar einen Riegel vor.