Nach Izabel Goulart: Hat die Eintracht ihre neue Glamour-Lady gefunden?

Frankfurt am Main - Frankfurt hat ein neues brasilianisches Glamour-Paar! Während Eintracht-Neuzugang Otávio (20) auf dem Rasen seinen Bundesliga-Durchbruch schaffen will, sorgt Freundin Bruna Ribeiro (22) abseits des Platzes für Aufmerksamkeit. Die 22-Jährige könnte damit jene Lücke füllen, die Izabel Goulart (41) nach ihrem Abschied mit Kevin Trapp (36) hinterlassen hat.

Bruna Ribeiro (22) ist die Freundin von SGE-Neuzugang Otávio und verzaubert schon jetzt die Frankfurter Eintracht. © screenshot/bruna.ribeiro06/instagram

Wie die "Bild" berichtet, begleitete Bruna ihren Freund direkt zur Vertragsunterschrift auf den Frankfurter Profi-Campus. Im bordeauxfarbenen Zweiteiler machte die Brasilianerin auf Anhieb eine stilvolle Figur.

Rund 14.900 Menschen folgen ihr derzeit auf Instagram. Zu sehen gibt es Fitness, Mode, Reisen, Essen und zahlreiche Selfies. Sie wirkt sportlich, selbstbewusst und zugleich nahbar. Zudem arbeitet sie mit einem Pflegeprodukte-Hersteller und einem Modelabel zusammen.

Nach Otávios Unterschrift bei der SGE teilte Bruna gleich mehrere gemeinsame Fotos aus Frankfurt. Darunter auch ein Selfie im Eintracht-Trikot und einen Schnappschuss vor der Skyline.

Dazu richtete sie emotionale Worte an ihren Partner: "Es erfüllt mich mit Stolz, dich bei diesem Erfolg begleiten zu können und zu sehen, dass all deine täglichen Anstrengungen und Hingabe dich hierhergebracht haben. Aber dass du weiterhin derselbe Junge bist - mit einem riesigen, bescheidenen Herzen. Möge es immer so sein. Das ist erst der Anfang. Ich liebe dich."