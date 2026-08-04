Nach Izabel Goulart: Hat die Eintracht ihre neue Glamour-Lady gefunden?
Frankfurt am Main - Frankfurt hat ein neues brasilianisches Glamour-Paar! Während Eintracht-Neuzugang Otávio (20) auf dem Rasen seinen Bundesliga-Durchbruch schaffen will, sorgt Freundin Bruna Ribeiro (22) abseits des Platzes für Aufmerksamkeit. Die 22-Jährige könnte damit jene Lücke füllen, die Izabel Goulart (41) nach ihrem Abschied mit Kevin Trapp (36) hinterlassen hat.
Wie die "Bild" berichtet, begleitete Bruna ihren Freund direkt zur Vertragsunterschrift auf den Frankfurter Profi-Campus. Im bordeauxfarbenen Zweiteiler machte die Brasilianerin auf Anhieb eine stilvolle Figur.
Rund 14.900 Menschen folgen ihr derzeit auf Instagram. Zu sehen gibt es Fitness, Mode, Reisen, Essen und zahlreiche Selfies. Sie wirkt sportlich, selbstbewusst und zugleich nahbar. Zudem arbeitet sie mit einem Pflegeprodukte-Hersteller und einem Modelabel zusammen.
Nach Otávios Unterschrift bei der SGE teilte Bruna gleich mehrere gemeinsame Fotos aus Frankfurt. Darunter auch ein Selfie im Eintracht-Trikot und einen Schnappschuss vor der Skyline.
Dazu richtete sie emotionale Worte an ihren Partner: "Es erfüllt mich mit Stolz, dich bei diesem Erfolg begleiten zu können und zu sehen, dass all deine täglichen Anstrengungen und Hingabe dich hierhergebracht haben. Aber dass du weiterhin derselbe Junge bist - mit einem riesigen, bescheidenen Herzen. Möge es immer so sein. Das ist erst der Anfang. Ich liebe dich."
Eintracht Frankfurts Neuzugang freut sich auf die sportliche Herausforderung und die Stadt Frankfurt
Künftig dürfte Bruna ihren Otávio regelmäßig von der Tribüne im Deutsche Bank Park aus anfeuern. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger, der aus Portugal nach Frankfurt wechselte, fühlt sich in seiner neuen Heimat offenbar schon wohl.
Nach seiner Ankunft sagte er: "Ich hatte noch nicht so viel Zeit, viel von Frankfurt zu sehen. Aber es hat definitiv schöne Ecken und gute Leute. Auch im Verein sieht man, dass die Leute immer helfen wollen."
Auf dem Platz soll Otávio der Eintracht-Defensive neue Stabilität verleihen. Auch privat könnten er und Bruna zum neuen Traumpaar der Stadt werden. Beide haben eine besonders positive Ausstrahlung, wirken authentisch, herzlich und voller Lebensfreude.
Die Adlerträger haben damit womöglich nicht nur einen Abwehrmann bekommen, sondern auch eine neue Spielerfrau mit Glamour-Faktor. Ein Pärchen, wie es besser kaum nach Frankfurt passen könnte.
Titelfoto: Montage: Eintracht Frankfurt, screenshot/bruna.ribeiro06/instagram