Nach Aus gegen BVB: Eintracht-Boss fordert früheren Videobeweis-Einsatz im Pokal

Frankfurt am Main - Nach dem knappen Zweitrunden-Aus von Eintracht Frankfurt hat Aufsichtsratssprecher Axel Hellmann (54) einen früheren Einsatz des Video-Assistenten im DFB-Pokal gefordert.

Frankfurts Aufsichtsratssprecher Axel Hellmann (54) ist für einen früheren Einsatz des VAR im DFB-Pokal. © Christian Charisius/dpa

"Ich werde immer wieder gefragt, ob nicht doch so vieles für den VAR spricht? Ich bin für alles, was messbar ist. Die messbaren Entscheidungen müssen wir mit dem VAR hinbekommen. Das müssen wir auch machen", sagte Hellmann.

Bei der 2:4-Niederlage im Elfmeterschießen gegen Borussia Dortmund war dem 1:1-Ausgleich der Gäste durch Julian Brandt (29) in der regulären Spielzeit eine Abseitsposition von BVB-Stürmer Maximilian Beier (23) vorausgegangen. Das Schiedsrichter-Gespann hatte dies nicht erkannt.

Weil vor allem in den ersten beiden Runden noch unterklassige Vereine im DFB-Pokal dabei sind, kommt der in der Fußball-Bundesliga längst etablierte Video-Assistent erst ab dem Achtelfinale zum Einsatz. Daher wurde der Treffer nicht überprüft und zählte.

"Die technischen Voraussetzungen sind in diesen Stadien nicht durch den Ligaspielbetrieb gegeben und müssten daher mit einem hohen technischen und finanziellen Aufwand hergestellt werden", begründete Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb beim DFB, den Verzicht auf den Videobeweis in der zweiten Pokalrunde.

"Diese Belastung soll den Amateurvereinen nicht zugemutet werden", so Hartmann weiter.