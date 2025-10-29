Nach Aus gegen BVB: Eintracht-Boss fordert früheren Videobeweis-Einsatz im Pokal

Nach dem Pokal-Aus von Frankfurt gegen den BVB - bei dem die Gäste durch ein Abseitstor ausglichen - fordert SGE-Boss Hellmann einen früheren VAR-Einsatz.

Von Eric Dobias

Frankfurt am Main - Nach dem knappen Zweitrunden-Aus von Eintracht Frankfurt hat Aufsichtsratssprecher Axel Hellmann (54) einen früheren Einsatz des Video-Assistenten im DFB-Pokal gefordert.

Frankfurts Aufsichtsratssprecher Axel Hellmann (54) ist für einen früheren Einsatz des VAR im DFB-Pokal.
Frankfurts Aufsichtsratssprecher Axel Hellmann (54) ist für einen früheren Einsatz des VAR im DFB-Pokal.  © Christian Charisius/dpa

"Ich werde immer wieder gefragt, ob nicht doch so vieles für den VAR spricht? Ich bin für alles, was messbar ist. Die messbaren Entscheidungen müssen wir mit dem VAR hinbekommen. Das müssen wir auch machen", sagte Hellmann.

Bei der 2:4-Niederlage im Elfmeterschießen gegen Borussia Dortmund war dem 1:1-Ausgleich der Gäste durch Julian Brandt (29) in der regulären Spielzeit eine Abseitsposition von BVB-Stürmer Maximilian Beier (23) vorausgegangen. Das Schiedsrichter-Gespann hatte dies nicht erkannt.

Weil vor allem in den ersten beiden Runden noch unterklassige Vereine im DFB-Pokal dabei sind, kommt der in der Fußball-Bundesliga längst etablierte Video-Assistent erst ab dem Achtelfinale zum Einsatz. Daher wurde der Treffer nicht überprüft und zählte.

"Die technischen Voraussetzungen sind in diesen Stadien nicht durch den Ligaspielbetrieb gegeben und müssten daher mit einem hohen technischen und finanziellen Aufwand hergestellt werden", begründete Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb beim DFB, den Verzicht auf den Videobeweis in der zweiten Pokalrunde.

"Diese Belastung soll den Amateurvereinen nicht zugemutet werden", so Hartmann weiter.

Schiedsrichter offen für Änderung im DFB-Pokal

Um den 1:1-Ausgleichstreffer von Julian Brandt (2.v.r.) gab es Diskussionen: Zuvor hatte sein Mitspieler Maximilian Beier im Abseits gestanden.
Um den 1:1-Ausgleichstreffer von Julian Brandt (2.v.r.) gab es Diskussionen: Zuvor hatte sein Mitspieler Maximilian Beier im Abseits gestanden.  © Arne Dedert/dpa

Die Video-Schiedsrichter zeigen sich grundsätzlich offen für eine mögliche Ausweitung.

"Ab der zweiten Runde könnte man sich zumindest damit auseinandersetzen, was die personelle Besetzung und die Infrastruktur angeht", sagte Jochen Drees (55), Leiter Innovation und Technologie der DFB Schiri GmbH.

Damit verbunden seien aber noch einige Fragen. "Wenn nach Prüfung der Einzelfälle alle Voraussetzungen erfüllt sind, würden wir uns dem nicht verschließen und wären sicherlich bereit zur Umsetzung", sagte der frühere Schiedsrichter Drees.

Einen Vorwurf an Referee Sven Jablonski (35) und dessen Assistenten gab es von Frankfurter Seite nicht. "Ich habe mit dem Schiedsrichter nach dem Spiel gesprochen. Er hat sich die Szene angeschaut und gesagt: Klar, das war Abseits. Aber das konnte man so nicht sehen", berichtete Hellmann.

Auch Eintracht-Trainer Dino Toppmöller äußerte Verständnis für die Unparteiischen. "Vor dem Tor ist es knapp Abseits. Aber man muss auch ehrlich sagen, dass es schwierig ist für den Linienrichter, das zu sehen", sagte der 44-Jährige.

