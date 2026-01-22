Eintracht wird zur Schießbude des deutschen Fußballs

Frankfurt am Main/Baku - 39 Gegentore in der Bundesliga , 19 in der Champions League , drei in jedem Spiel in diesem Jahr: Eintracht Frankfurt ist nicht nur vorzeitig aus der Königsklasse ausgeschieden, sondern wird immer mehr zur Schießbude des deutschen Profifußballs.

Hängende Köpfe bei Eintracht Frankfurt nach dem sicheren Ausscheiden aus der Champions League - so auch bei Ritsu Doan (27). © AP/DPA

Ein attraktives Bewerbungsgesuch für interessierte Trainer gibt das Team wenige Tage nach der Trennung von Dino Toppmöller (45) mit dieser Defensive nicht gerade ab.

"Das kann nicht sein, dass wir wieder so spät zwei Gegentore bekommen. Wir kriegen jedes Spiel drei Gegentore. Dann wird es einfach schwer, Spiele zu gewinnen", sagte Ansgar Knauff (24) bei DAZN nach dem bitteren 2:3 (1:1) bei Außenseiter FK Karabach Agdam, das bereits am siebten Spieltag das Aus in der Königsklasse besiegelte.

Die drei Gegentreffer reihen sich nahtlos in die bisherigen Partien im Jahr 2026 ein.

Zuvor gab es ein 3:3 gegen Borussia Dortmund, ein 2:3 beim VfB Stuttgart sowie ein 3:3 bei Werder Bremen. Im DFB-Pokal ist Frankfurt auch raus, es geht für den Traditionsclub damit nur noch um die Bundesliga.