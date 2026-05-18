Eintracht Frankfurt trennt sich von Trainer Albert Riera!

Frankfurt am Main - Bundesligist Eintracht Frankfurt und Trainer Albert Riera (44) gehen ab sofort getrennte Wege.

Albert Riera (44) ist ab sofort nicht mehr Trainer von Eintracht Frankfurt. © Florian Wiegand/dpa

Wie der Verein am Sonntagabend mitteilte, wurde der Vertrag mit dem Spanier und den beiden Co-Trainern Pablo Remon Arteta und Lorenzo Dolcetti einvernehmlich beendet. Riera hatte den Trainerposten erst Anfang Februar von Dino Toppmöller (45) übernommen.

"Albert Riera hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und sich mit großem Fleiß und hohem Engagement in den Dienst von Eintracht Frankfurt gestellt", sagte Sportvorstand Markus Krösche.

"Gleichzeitig sind wir nach einer offenen und ehrlichen Analyse der sportlichen Entwicklung zu dem Schluss gekommen, dass wir zur kommenden Saison einen anderen Weg einschlagen möchten", so der 45-Jährige.