Eintracht Frankfurt trennt sich von Trainer Albert Riera!
Frankfurt am Main - Bundesligist Eintracht Frankfurt und Trainer Albert Riera (44) gehen ab sofort getrennte Wege.
Wie der Verein am Sonntagabend mitteilte, wurde der Vertrag mit dem Spanier und den beiden Co-Trainern Pablo Remon Arteta und Lorenzo Dolcetti einvernehmlich beendet. Riera hatte den Trainerposten erst Anfang Februar von Dino Toppmöller (45) übernommen.
"Albert Riera hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und sich mit großem Fleiß und hohem Engagement in den Dienst von Eintracht Frankfurt gestellt", sagte Sportvorstand Markus Krösche.
"Gleichzeitig sind wir nach einer offenen und ehrlichen Analyse der sportlichen Entwicklung zu dem Schluss gekommen, dass wir zur kommenden Saison einen anderen Weg einschlagen möchten", so der 45-Jährige.
Albert Riera "würde jederzeit wieder genauso handeln"
Riera selbst sagte, er übernehme die Verantwortung für das enttäuschende sportliche Abschneiden der Adlerträger in der aktuellen Saison.
"Ich würde jederzeit wieder genauso handeln. Denn ich war überzeugt, dass dies notwendig war, um den Fokus ganz auf den sportlichen Erfolg zu richten. Persönliche Interessen spielten für mich dabei keine Rolle", betonte er.
"Ich bin dankbar, Teil der Geschichte von Eintracht Frankfurt gewesen zu sein, und wünsche dem Klub für die Zukunft nur das Beste", gab sich der 44-Jährige aber versöhnlich.
Unter seiner Leitung gelangte die Mannschaft zu vier Siegen, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen. Die SGE beendete die Bundesliga-Saison 2025/26 auf dem achten Tabellenplatz.
Titelfoto: Florian Wiegand/dpa