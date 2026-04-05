Notfall überschattet Frankfurt-Spiel: Zuschauer in kritischem Zustand

Frankfurt am Main - Nach einem medizinischen Notfall während des Bundesligaspiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln (2:2) befindet sich ein Zuschauer in kritischem Zustand.

Während des Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln ist es zu einem medizinischen Notfall gekommen. © Uwe Anspach/dpa

Wie die Frankfurter kurz nach der Begegnung mitteilten, wurde eine Person nach einem Notarzteinsatz auf der Tribüne in der zweiten Halbzeit in eine Klinik gebracht.

Zuvor sei die Person umgehend noch an ihrem Platz versorgt worden. "Unsere Gedanken sind bei dem Betroffenen und seinen Angehörigen", hieß es von der Eintracht.