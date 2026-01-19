Rose, Alonso oder Mister X? Eintracht sucht neuen Trainer

Nach der Entlassung von Dino Toppmöller läuft bei Eintracht Frankfurt die Trainersuche auf Hochtouren. Einige große Namen werden dabei genannt.

Von Jörg Soldwisch

Frankfurt am Main - Nach der Trennung von Trainer Dino Toppmöller (45) haben die Spekulationen über dessen langfristigen Nachfolger bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt an Fahrt aufgenommen.

Nach dem glücklichen 3:3 bei Werder Bremen am Freitagabend wurde Dino Toppmöller (45) am Sonntag bei Eintracht Frankfurt als Trainer entlassen.  © DPA

Das Fachmagazin "Kicker" berichtet etwa, dass eine heiße Spur zum früheren Bundesligacoach Marco Rose führe.

Für den 49-Jährigen, der in Deutschland schon RB Leipzig, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach trainiert hat, sei aktuell aber auch ein Ausland-Abenteuer reizvoll, schreibt der "Kicker".

Einen prominenten Befürworter hätte Rose jedenfalls. "Ich schätze Marco Rose extrem. Für mich passt er überallhin, weil er wirklich ein toller Trainer ist, ein Top-Typ", sagte der frühere BVB-Profi Mats Hummels (37) angesprochen auf ein mögliches Rose-Engagement bei der Eintracht am Rande des Legends Cups in München.

"Ich habe sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet, auch wenn es nur ein Jahr war", erinnerte Hummels an die gemeinsame Zeit mit Rose in der Saison 2021/22 in Dortmund: "Egal, was für ihn kommt, ich drücke ihm immer von Herzen die Daumen."

Laut "Kicker" soll Marco Rose (49) ganz oben auf der Liste der Kandidaten für die Nachfolge von Toppmöller stehen.  © Jan Woitas/dpa
Auch Roger Schmidt wird als Kandidat genannt. Aktuell ist der 58-Jährige als Global Football Advisor in der japanischen J League tätig.  © Daniel Cole/AP/dpa
Der frühere BVB-Trainer Edin Terzić (43) wurde schon häufiger mit der Eintracht in Verbindung gebracht, soll aber aktuell kein Thema sein.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Xabi Alonso ebenfalls Gegenstand von Spekulationen

Xabi Alonso (44) wäre nach seinem Rausschmiss bei Real Madrid auf dem Markt. Er ist aber nach Meinung von Experte Lothar Matthäus (64) eine Nummer zu groß für die Hessen.  © Alberto Gardin/ZUMA Press/dpa

Neben Rose werden in Medien auch die Namen von Edin Terzić (43), Roger Schmidt (58) und sogar von Xabi Alonso (44) gehandelt.

Der frühere Leverkusener Meistertrainer wurde erst kürzlich beim spanischen Rekordchampion Real Madrid nach nur etwa einem halben Jahr von seinen Aufgaben entbunden. "Aber der Alonso denkt auch ganz groß", sagte der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (64) bei Sky, "da ist Frankfurt nicht groß genug". Terzic ist laut "Kicker" derweil aktuell kein Thema.

Interimsmäßig übernehmen der U21-Cheftrainer Dennis Schmitt (32) und der frühere Torjäger und aktuelle U19-Trainer Alexander Meier (42) die Eintracht-Profis.

Fußballlehrer Schmitt werde dabei die federführende Rolle innehaben, hieß es vonseiten der Hessen. Im Hintergrund sucht Sportvorstand Markus Krösche (45) nach einem neuen Cheftrainer.

