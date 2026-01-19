Rose, Alonso oder Mister X? Eintracht sucht neuen Trainer

Frankfurt am Main - Nach der Trennung von Trainer Dino Toppmöller (45) haben die Spekulationen über dessen langfristigen Nachfolger bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt an Fahrt aufgenommen.

Nach dem glücklichen 3:3 bei Werder Bremen am Freitagabend wurde Dino Toppmöller (45) am Sonntag bei Eintracht Frankfurt als Trainer entlassen. © DPA

Das Fachmagazin "Kicker" berichtet etwa, dass eine heiße Spur zum früheren Bundesligacoach Marco Rose führe.

Für den 49-Jährigen, der in Deutschland schon RB Leipzig, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach trainiert hat, sei aktuell aber auch ein Ausland-Abenteuer reizvoll, schreibt der "Kicker".

Einen prominenten Befürworter hätte Rose jedenfalls. "Ich schätze Marco Rose extrem. Für mich passt er überallhin, weil er wirklich ein toller Trainer ist, ein Top-Typ", sagte der frühere BVB-Profi Mats Hummels (37) angesprochen auf ein mögliches Rose-Engagement bei der Eintracht am Rande des Legends Cups in München.

"Ich habe sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet, auch wenn es nur ein Jahr war", erinnerte Hummels an die gemeinsame Zeit mit Rose in der Saison 2021/22 in Dortmund: "Egal, was für ihn kommt, ich drücke ihm immer von Herzen die Daumen."