Rückschlag für die Eintracht: Starke Bremer ringen Frankfurt nieder

Frankfurt am Main - Werder Bremen zog im Topspiel der Bundesliga der hochgelobten Offensive von Eintracht Frankfurt den Zahn. Der Tabellendritte verlor im ausverkauften Weserstadion mit 0:2 (0:1).

Oliver Burke (r.) bejubelt gemeinsam mit Romano Schmid seinen Treffer zum 1:0 für die Bremer. © Carmen Jaspersen/dpa

Die Gäste hatten zunächst mehr von der Partie, allerdings blieben Torszenen auf beiden Seiten Mangelware: Zu gut standen die jeweiligen Defensivformationen. Ab Mitte der ersten Halbzeit wurde Werder gefährlicher.

Ein von Jens Stage per Kopf abgefälschter Schuss seines Kollegen Romano Schmid landete noch an der Querlatte (25.). Dann zappelte der Ball aber doch im Kasten von Kauã Santos: Der sträflich alleine gelassene Oliver Burke köpfte das Leder nach einer Duksch-Ecke zum 1:0 für die Bremer in die Maschen (28.).

Auch in der Folge fiel den Adlerträgern nichts ein, um die stabile Abwehr der Bremer zu knacken; unter anderem, weil der zuletzt so formstarke Mario Götze weitgehend aus dem Spiel genommen wurde.

SGE-Coach Dino Toppmöller reagierte und brachte zur zweiten Halbzeit mit Michy Batshuayi für Tuta einen weiteren Stürmer.