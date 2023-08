Sensations-Transfer von Ersatz-Keeper Ramaj: Eintracht-Legende sieht großes Risiko!

Frankfurt am Main - Fans konnten diesen Transfer kaum glauben: Eintracht Frankfurts Ersatz-Torhüter Diant Ramaj (21) wechselte am Donnerstag für eine unerwartet hohe Ablöse zu Ajax Amsterdam. SGE-Legende Uli Stein (68) sieht den Transfer aber etwas kritischer.

Für eine überraschend hohe Ablösesumme hat Eintracht Frankfurt Ersatzkeeper Diant Ramaj (21) an Ajax Amsterdam abgegeben. © Tom Weller/dpa

Satte acht Millionen Euro fixe Ablösesumme kassierte die Frankfurter Eintracht für den dreimaligen U20-Nationalspieler.



Bis zu vier Millionen können durch etwaige Bonuszahlungen noch hinzukommen. Bedenkt man Ramajs aktuellen Marktwert von 750.000 Euro (laut transfermarkt.de), so erscheint dieser Deal als wahre Sensation für den hessischen Bundesligisten.

Ganz so euphorisch ist da ein ehemals großer Keeper der Adlerträger nicht. Uli Stein glaubt zwar an die aktuelle Nummer eins im Frankfurter Kasten, wie er in einem "Bild"-Interview erklärt, schränkt aber gleichzeitig ein wenig ein: "Eintracht muss beten, dass Kevin gesund bleibt, dann gibt es keine Probleme. Kevin ist seit zwei Jahren der beste deutsche Torwart für mich."

In Ramajs Zeit bei Frankfurt musste er den Nationalkeeper nur zwei Mal vertreten. Dabei zeigte er aber starke Leistungen. "Ramaj hat mir gefallen. Er hat Klasse. Aber jetzt sieht es ein bisschen aus, als würde Eintracht Vabanque spielen, wenn Trapp ausfällt", so Stein.