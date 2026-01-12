Volle Eintracht-Offensivpower in Stuttgart? Das sagt Toppmöller

Frankfurt am Main - Folgt auf den verrückten Flutlicht-Kick gegen Borussia Dortmund der nächste Kracher? Die Chancen stehen nicht schlecht, bekommt es die Frankfurter Eintracht am Dienstagabend doch mit dem VfB Stuttgart zu tun.

Eintracht-Frankfurt-Trainer Dino Toppmöller (45) will sich noch nicht in die Karten schauen lassen, erwartet aber ein "heißes Duell". © Federico Gambarini/dpa

Die Schwaben empfangen mit dem Rückenwind eines 4:1-Erfolgs bei Bayer 04 Leverkusen, der vor allem in Halbzeit eins einer Demütigung glich, Trainer Dino Toppmöller und seine Mannschaft.

Der 45-Jährige erwartet wenig überraschend ein "sehr umkämpftes, sehr intensives Spiel", wie er im Rahmen der Spieltagspressekonferenz am Montag den Pressevertretern erklärte. Stuttgart habe eine Truppe "voll fußballerischer Klasse" und das auch noch gepaart mit der notwendigen "Körperlichkeit".

Man müsse sich auf ein "heißes Duell" einstellen.

Was er von seinen Spielern erwartet? Maximalen Einsatz! Es gelte, in Zweikämpfen dagegenzuhalten, zweite Bälle einzusammeln und auch dadurch den Druck hochzuhalten und Nadelstiche zu setzen.

"In der Spielvorbereitung ging es in erster Linie um wiederkehrende Muster des VfB, welche Dinge wiederholen sich häufig", schilderte Toppmöller. "Welche Stärken gibt es, welche Schwächen." Was könne man für das eigene Offensivspiel nutzen?

Zu personellen Themen wollte er einen Tag vor dem Gastspiel in der MHP Arena zwar "nicht groß Stellung beziehen", ließ aber trotzdem durchblicken, dass Arnaud Kalimuendo (23) ein Kandidat für die Startelf ist. Angesichts der guten Leistung des anderen Neuzugangs, Younes Ebnoutalib (22), könnte also sogar eine Doppelspitze auf dem Feld stehen.

