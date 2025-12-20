Schon im Winter reif für die Insel? Eintracht-Star auf Wunschzettel des FC Arsenal

Frankfurt am Main - Die Frankfurter Eintracht will und muss im Winter aufrüsten, vor allem im Sturm drückt der Schuh . Am anderen Ende des Feldes könnte allerdings womöglich sogar der Abgang eines deutschen Nationalspielers drohen.

Nathaniel Brown (22, r.) ist bei Eintracht Frankfurt einer der Leistungsträger, lässt immer wieder mit starken Leistungen aufhorchen. © Thomas KIENZLE/AFP

Nathaniel Brown (22) hat mit Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und so unter anderem im Oktober und November den Sprung ins Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) geschafft.

Eine WM-Teilnahme im kommenden Jahr wirkt für den gebürtigen Amberger, der seit Sommer 2024 für die SGE seine Fußballschuhe schnürt, greifbar.

Wenig überraschend weckt das auch international Begehrlichkeiten. Mehrere Spitzenvereine sollen den Außenverteidiger auf dem Zettel haben. Nach Informationen von "CaughtOffside" gehört der FC Arsenal aus der englischen Premier League dazu.

Demnach sehen die Verantwortlichen der Gunners Brown als eine "vielseitige Option für verschiedene Positionen in der Defensive und im Mittelfeld" an.

Ernst könnte der Klub aus London bereits in wenigen Wochen machen, am 1. Januar öffnet das Wintertransferfenster.