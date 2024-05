So gut wie fix: Oliver Glasner holt diesen Ex-Frankfurter zu Crystal Palace!

Frankfurt am Main - Gemeinsam gewannen sie mit Eintracht Frankfurt 2022 die Europa League , jetzt gibt es höchstwahrscheinlich ein Wiedersehen in der Premier League.

Gemeinsam gewannen Oliver Glasner und Daichi Kamada 2022 mit Eintracht Frankfurt die Europa League. © Arne Dedert/dpa

In der Rückrunden-Tabelle belegen die "Eagles" sogar den sechsten Rang. Ein Angriff auf die internationalen Plätze scheint in der kommenden Saison also möglich. Und dabei soll Daichi Kamada helfen, der bei Lazio keine gute Saison spielte.

Der Japaner hatte sich im Vorjahr entschieden, bei den Frankfurtern seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Namhafte Vereine wie der AC Mailand, Inter, Newcastle United, Atlético Madrid oder auch Borussia Dortmund sollen Interessen an dem offensiven Mittelfeldspieler gehabt haben.

Letztlich wurde aber daraus nichts und Kamada nahm das Last-Minute-Angebot von Lazio an.

Nach einer schwachen Hinrunde spielte er sich erst zum Ende der Saison in die Stammelf, seine Ausbeute von wettbewerbsübergreifend mageren zwei Toren und zwei Assists in 38 Spielen ließ aber sehr zu wünschen übrig.

Unter Glasner könnte der 27-Jährige aber durchaus wieder an alte Glanzzeiten anknüpfen.