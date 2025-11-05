Stürmer muss her! Löst Newcastle-Youngster die Offensivsorgen der Eintracht?

Frankfurt am Main - Im Sommer hat es mit einer Verpflichtung von William Osula (22) nicht geklappt, im Winter könnten die Verantwortlichen der Frankfurter Eintracht einen neuen Anlauf starten. Konkurrenz kommt aus der eigenen Liga.

Zieht es William Osula (22, M.) zu Eintracht Frankfurt? © Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Dass Verstärkung für die Offensive hermuss, steht außer Frage. Jonathan Burkardt (25) hat sich zwar warmgeballert, sowohl bei Elye Wahi (22) als auch bei Michy Batshuayi (32) sieht die Lage aber anders aus. Angesichts des heftigen Terminkalenders kann das auf lange Sicht schlicht nicht funktionieren.

Selbst ein komplett fitter Burkardt wird hin und wieder wohlverdiente Pausen brauchen, um sein Leistungsniveau aufrechterhalten zu können.

Dafür sorgen könnte eine Verpflichtung Osulas, der aktuell bei Newcastle United unter Vertrag steht, bei den Magpies aber nicht wirklich zum Zug kommt.

Bereits im Sommer waren die Hessen am jungen Stürmer aus Dänemark dran, der Transfer hatte sich allerdings letztendlich am Deadline Day noch zerschlagen, da die Besitzer aus Saudi-Arabien einen Transfer blockierten.

Gut für Frankfurt: Mit der Spielerseite waren sich Markus Krösche (45) und Co. prinzipiell einig, der Kontakt soll auch nach dem geplatzten Deal nicht abgerissen sein. Dazu sind die Einsatzaussichten Osulas auf der Insel überschaubar, wettbewerbsübergreifend stehen in dieser Saison 14 Einsätze über 344 Minuten, drei Tore und eine Vorlage zu Buche.