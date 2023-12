Stürmersuche bei der Eintracht: Kommt einstiger Bundesliga-Superknipser zur SGE?

Frankfurt am Main/Wolverhampton - Die Frankfurter Eintracht sucht weiterhin nach einem Torgaranten im Sturmzentrum - und könnte dabei einen bundesligaerfahrenen Knipser ins Auge gefasst haben, der sein Heil zunächst in der Premier League gesucht hatte.

Sasa Kalajdzic (26) kickt derzeit für die Wolverhampton Wanderers, kommt in der Premier League aber nur auf wenig bis gar keine Spielzeit. © Thomas Kienzle/dpa

Die Rede ist von Ex-VfB-Stuttgart-Angreifer Sasa Kalajdzic (26). Der Zwei-Meter-Hüne kickte von 2019 bis 2022 im Schwabenland, erzielte dort in 60 Pflichtspielen starke 24 Treffer und legte zwölf weitere Buden auf.

Das machte ihn interessant für Premier-League-Klubs, von denen sich schließlich die Wolverhampton Wanderers den Zuschlag sicherten. Doch das Abenteuer England hätte für den Österreicher kaum schlechter starten können. Wenige Wochen nach seiner Ankunft riss sich Kalajdzic das Kreuzband und kam seitdem nicht mehr wirklich zum Zuge.

Bei seinem neuen Verein kam er seit seinem Wechsel 14 Mal zum Einsatz und brachte es auf drei Treffer, von denen er zwei in der aktuellen Saison erzielte. Daher soll bereits in diesem Winter-Transferfenster ein Tapetenwechsel stattfinden - auch angesichts der bevorstehenden EM in Deutschland. Das ließ auch der Berater des 26-Jährigen, Sascha Empacher, durchklingen.

Gegenüber dem österreichischen Journalisten Peter Linden ließ er verlautbaren: "Er hat hart gearbeitet, ist fit wie nie zuvor. Es gibt Interessenten in der Premier League und der Bundesliga." Einer der potenziellen Interessenten aus dem deutschen Fußball-Oberhaus soll dem Vernehmen nach also die SGE sein.

Nach der am gestrigen Mittwoch kursierten Meldung, dass eine Verpflichtung von Viktoria-Pilsen-Angreifer Rafiu Durosinmi (20) nahezu niet- und nagelfest sei, könnte mit Kalajdzic der angestrebte zweite Stürmer-Neuzugang fixiert werden, der auch seitens der Vereinsführung dringend notwendig ist.