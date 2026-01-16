Torspektakel in Bremen: Eintracht sichert mit Last-Minute-Bude Punktgewinn!

Frankfurt am Main/Bremen - Eintracht Frankfurt im Glück: Am 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga gelingt den Hessen in nahezu letzter Sekunde bei Werder Bremen ein 3:3 (1:1).

Arthur Theate (M.) freut sich mit Arnaud Kalimuendo (r.) über dessen erstes Bundesligator. © DPA

Die Gäste hatten einen Blitzstart hingelegt, waren nach nur einer knappen Minute in Führung gegangen: Ritsu Doan fand mit einem wunderschönen Diagonalball Nathaniel Brown an der linken Seite des Bremer Strafraums. Dessen Kopfballvorlage lupfte Kalimuendo mit dem Außenrist über Keeper Mio Backhaus zum 1:0 in die Maschen - erstes Bundesligator des Winterneuzugangs!

In der Folge zog sich Frankfurt etwas zurück und die Werderaner übernahmen das Geschehen auf dem Spielfeld, Chancen blieben aber zunächst aus.

Erst in der 20. Minute hatte Justin Njinmah die große Möglichkeit bei einem klasse gespielten Konter, zog aber aus 17 Metern knapp am linken Pfosten vorbei.

Kurz darauf machte es der 25-Jährige besser. Nach einem brillanten Steilpass von Yukinari Sugawara ließ Njinmah im Laufduell Nnamdi Collins alt aussehen und schob das Leder am herausgeeilten Kaua Santos vorbei ins linke Eck zum 1:1 (29.).

Jetzt wirkten die Hessen verunsichert, das konnten die Gastgeber aber nicht mehr nutzen. Mit 1:1 ging es in die Pause.