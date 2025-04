Totaler Absturz? Einstiges Bundesliga-Juwel mit nächster Eskapade

Frankfurt am Main - Er sollte sich eigentlich in eine mittlerweile glorreiche Riege von Talenten, die bei Eintracht Frankfurt den Durchbruch schafften, einreihen. Doch mittlerweile ist Eric Junior Dina Ebimbe (24) meilenweit davon entfernt, überhaupt noch einmal für die SGE aufzulaufen.

Eric Junior Dina Ebimbe (24, r.) wird die Eintracht nach erneuten Querelen im Sommer wohl endgültig verlassen. © Uwe Anspach/dpa

Denn wie unter anderem die Bild-Zeitung berichtete, veröffentlichte der junge Franzose am Sonntag einige Chatverläufe in seiner Instagram-Story, die einen heftigen Disput mit seiner Vermieterin dokumentieren sollen.

Die inzwischen gelöschten Inhalte gaben unter anderem einen Einblick in eine heftige Auseinandersetzung um einen vermeintlichen Parkplatz, der wohl keiner war und den Dina Ebimbe schnellstmöglich räumen sollte. Es handelte sich wohl um den Vorplatz einer benachbarten Garage, die er mit seinem Auto blockierte.

Hierauf folgten ein kurzes Telefonat sowie mehrere wütende Nachrichten des Mittelfeldspielers, der unter anderem darauf verwies, dass angeblich ein Nachbarauto auf seinem angestammten Parkplatz stünde. Auch mit der Polizei drohte der 24-Jährige in Richtung seiner Vermieterin.

Letztlich teilte er noch durchaus kryptische Zeilen, in denen er davon schrieb, dass "dieser Ort wird wirklich schwierig für mich" werde und er "noch nie über all das gesprochen" habe, "was ich hier seit September 2024 durchmache".

Dass das einst vielversprechende Juwel, das mit großen Ambitionen von Paris Saint-Germain an den Main gelotst worden war, damit nicht nur den Parkplatz-Streit meinte, ist nahezu sicher.