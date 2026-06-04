Trainerstab der Eintracht ist komplett: Meier rückt an Seite von Coach Hütter

Frankfurt am Main - Die Aufgabe ist klar definiert: Adi Hütter (56) soll Eintracht Frankfurt bei seiner zweiten Amtszeit am Main wieder auf Kurs bringen. Unterstützung bekommt er dabei von einer 43 Jahre alten Vereinslegende.

Alex Meier (43) wird als Co-Trainer von Eintracht Frankfurt agieren. © Marc Schüler/dpa

Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, wird Alex Meier zum Assistenzcoach der Profis befördert und somit an der Seite des Österreichers agieren.

Meier komplettiert entsprechend den Trainerstab bestehend aus Christian Peintinger (59), Klaus Schmidt (58) und Torwarttrainer Jan Zimmermann (41). Er erhält laut Klub einen Dreijahresvertrag.

Zuletzt war Meier als Cheftrainer der Frankfurter U19 tätig. Unvergessen ist aber vor allem seine Zeit als Spieler der Eintracht. In 379 Partien stand der gebürtige Buchholzer wettbewerbsübergreifend in 14 Jahren für die Hessen insgesamt auf dem Feld.

Stolze 137 Tore konnte der 43-Jährige dabei auf dem Konto verbuchen und darüber hinaus 55 Treffer seiner Mannschaftskollegen vorbereiten.