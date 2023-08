Transfer-Chaos um Kolo Muani: Hängt alles an diesem Spieler?

Die Ungewissheit um seine Zukunft sorgt dafür, dass Randal Kolo Muani (24, r.) gerade nicht seine Bestleistung abrufen kann. Gegen Mainz wurde er nach 70 Minuten ausgewechselt. © Torsten Silz/dpa

So blieb der 24-Jährige beim müden 1:1 im Rhein-Main-Duell in Mainz eher blass, wirkte irgendwie lustlos und wurde nach 70 Minuten ausgewechselt. In diesem Zustand ist der Franzose natürlich keine Hilfe im Kampf um die internationalen Plätze in der Tabelle.

Laut "Bild" soll die Ungewissheit mittlerweile auch für Unruhe in der Frankfurter Mannschaft sorgen.

Zumal der Spieler ja unbedingt nach Paris will und sich mit Saint-Germain bereits einig sein und einen unterschriftsreifen Fünfjahresvertrag vorliegen haben soll. Aber noch hakt es zwischen den beiden betroffenen Vereinen.

Ein erstes Angebot über 65 Millionen Euro hatte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (42) abgelehnt. Nun berichtet unter anderem der Sender "Sky" über ein zweites Angebot, das von den Hessen ebenfalls nicht akzeptiert wurde. Und das liege unter anderem an einer anderen Personalie.

Das Angebot habe bei 70 Millionen Euro sowie zehn Millionen an Bonuszahlungen gelegen. Die so möglichen rund 80 Millionen Euro befinden sich immer noch unter den 100 Millionen, die man bei der Eintracht gerne für Kolo Muani sehen würde.