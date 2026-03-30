Transfer-Überraschung? Eintracht wohl heiß auf diesen BVB-Kicker
Frankfurt am Main - Bedient sich die SGE beim BVB? Eintracht Frankfurt soll Interesse an einem spannenden Jungprofi von Borussia Dortmund zeigen.
Ein vielversprechendes, 18 Jahre junges Talent, das im Sommer ablösefrei zu haben ist? Klingt verlockend. All das trifft auf Elias Benkara (18) von Borussia Dortmund zu.
Beinahe fahrlässig wäre es, wenn man sich nicht wenigstens mit dem Jungen beschäftigen würde, und genau das tut wohl die Frankfurter Eintracht.
Laut dem Portal "transferfeed.com" ist die SGE heiß auf einen Transfer des Innenverteidiger-Talents, das seit dieser Saison meist für die zweite Mannschaft der Dortmunder in der Regionalliga West aufläuft.
Dort zählt er nach seiner Verletzung seit dem 20. Spieltag wieder zu den absoluten Stammkräften und überzeugt mit seiner für einen 18-Jährigen extrem starken Physis und Athletik (1,93 Meter groß).
Ein Transfer würde an die Erfolgsstory von Nnamdi Collins (22) erinnern, der damals ebenfalls aus der BVB-Jugend beziehungsweise zweiten Mannschaft zur Eintracht stieß und mittlerweile zu einem echten Leistungsträger herangereift ist.
Mehrere Vereine an Defensivtalent Benkara dran
Neben den Adlerträgern soll auch Club Brügge und der RSC Anderlecht am gebürtigen Frankfurter Benkara interessiert sein.
Zudem versuchen auch die Westfalen, mit dem Abwehrjuwel doch noch zu verlängern, aber dessen Pläne sehen wohl eher einen Wechsel samt mehr Spielzeit vor.
Titelfoto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP