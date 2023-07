Transfer-Zoff zwischen Eintracht und französischem Klub: Um ihn geht's!

Frankfurt am Main - Schon länger ist klar, dass Eintracht Frankfurt auf der Position des Linksverteidigers in diesem Sommer noch einmal nachlegen möchte. Bei einem Wunschkandidaten haben sich die Fronten nun plötzlich verhärtet.

Saint-Étienne verpflichtete Nkounkou erst in diesem Sommer fest für zwei Millionen Euro, nachdem sie den Linksverteidiger für die Rückrunde vom FC Everton ausgeliehen hatten. © Nigel Roddis / AFP

Ein herber Dämpfer für die Adlerträger hinsichtlich einer Verpflichtung des dynamischen Linksfußes, aber möglicherweise nur eine Taktik, um die Ablösesumme für Nkounkou in die Höhe zu treiben - Ausgang weiter offen!

Bei der Eintracht soll der französische U21-Nationalspieler eigentlich hinten links Druck auf Philipp Max (29) ausüben und den Verkaufskandidaten Christopher Lenz (28) ersetzen.

Nkounkou überzeugte vor allem in der abgelaufenen Saison, wo er in 20 Liga-Einsätzen sechs Tore schoss und weitere acht vorbereitete. Saint-Etienne hatte den Verteidiger nach einer halbjährigen Leihe vom FC Everton in der Folge für zwei Millionen Euro fest verpflichtet.

Jetzt will Nkounkou also den nächsten Schritt machen und bei der SGE international spielen, statt 2. Liga in Frankreich. Der Youngster wird hoffen, dass sich beide Vereine am Ende doch noch über eine Transfersumme einigen und er so nicht in seiner Entwicklung ausgebremst wird.