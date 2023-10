Traurige Baby-News: Darum kickte Mario Götze nach Geburt nicht für die Eintracht

Frankfurt am Main - In der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag wurde Eintracht-Kicker Mario Götze (31) zum zweiten Mal Vater . Doch trotz der überstandenen Geburt fehlte der 2014er-Weltmeister der SGE trotzdem.

Doch scheint das Baby-Drama weitaus weniger drastisch als befürchtet. Denn schon am kommenden Donnerstag (26. Oktober, 21 Uhr), wenn die Adlerträger HJK Helsinki in der Conference League empfangen, soll Götze wieder eine Option sein.

So habe bei Götzes Gattin Ann-Kathrin (33) zuletzt eine Hochrisikoschwangerschaft bestanden, was mitunter auch daran lag, dass sich der zweite Götze-Nachwuchs enorm viel Zeit ließ, bis sie das Licht der Welt erblicken wollte.

Mario Götze soll am Donnerstag wieder für die Eintracht auf dem Platz stehen. © Uwe Anspach/dpa

Doch wird Eintracht-Coach Dino Toppmöller (42) da überhaupt von Anfang an auf den Mittelfeld-Regisseur setzen? Einen gewissen Anlass für Zweifel gibt es da sicherlich schon.

Nach zuletzt zwei Bundesligasiegen in Folge - gegen Heidenheim und nun in Hoffenheim - präsentierte sich die Diva vom Main auch ohne ihren prominenten Nationalkicker in aufsteigender Form. Nichtsdestotrotz hält man in Frankfurt weiterhin große Stücke auf Götze.

"Mario ist ein sehr erfahrener Spieler. Gerade bei der jungen Mannschaft ist er extrem wichtig als Führungsspieler, der den Jungs eine ganze Menge mitgeben kann – nicht nur fußballerisch, sondern auch persönlich", lobte Krösche den 31-Jährigen über den grünen Klee - von einer vermeintlichen Wachablösung in der Eintracht-Formation scheint da wohl keine Rede zu sein.

Auf ein Baby-Update aus erster Hand müssen Fans übrigens weiterhin geduldig warten. Trotz der Bekanntgabe der Geburt, beispielsweise über die Kanäle der Frankfurter Eintracht, haben sich Mario und Ann-Kathrin bislang öffentlich bedeckt gehalten.