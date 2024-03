Überzeugender Jubiläumssieg wird zur Nebensache: Eintracht-Fans im Kreuzfeuer der Kritik

Frankfurt am Main - Die Frankfurter Eintracht feiert am gestrigen Sonntagabend einen überzeugenden - wenn auch durch zwei Platzverweise begünstigten - 3:1-Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim . Ein perfekter Abschluss für das eigene Vereinsjubiläum. Doch von außen gab es ordentlich Feuer für die Diva vom Main.

Hatten sich nach Abpfiff ganz besonders lieb: Eintracht-Coach Dino Toppmöller (43, M.) und Mario Götze (31, 2.v.r.). © Arne Dedert/dpa

Dazu kam es aber nicht etwa, weil Mario Götze (31) und Co. nicht als verdienter Sieger vom Platz gegangen waren oder gar durch falsche Schiedsrichterentscheidungen bevorzugt wurden. Tatsächlich ging es um etwas, was sich am Rande des grünen Rasens abgespielt hatte.

Angesichts des 125-jährigen Bestehens des Vereins hatten die Fans vor Spielanpfiff eine riesige Choreographie über die gesamte Nordwestkurve gezogen, die dem Klub-Geburtstag gewidmet war.

Wenn es jedoch nach Fans anderer Vereine ging, hätte das Thema aber ein ganz anderes sein sollen. So veröffentlichte ein User beispielsweise einen X-Beitrag, der Kritik daran übte, dass die SGE-Fans auf den Protest gegen einen weiteren "Plastikverein" wie die TSG Hoffenheim verzichteten.

Zudem merkte er an, dass man in der Bankenstadt zwei Wochen zuvor, beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, noch vehement auf die Anti-Haltung gegen Investoren-Klubs aufmerksam gemacht hatte.

"Entbehrt das nicht einer gewissen Logik", lautete die abschließende Frage. Doch dass die Anhänger der Eintracht weitaus größeren Fokus darauf legten, ihren eigenen Herzensverein ausgiebig zu feiern, dürfte ihnen eigentlich keinesfalls zum Vorwurf gemacht werden.