Unter Adi Hütter wurde er zum Monaco-Star: Löst Magassa Eintrachts Sechser-Problem?

Frankfurt am Main - Auf der Suche nach dem in der vergangenen Saison schmerzlich vermissten Sechser scheint Eintracht Frankfurt fündig geworden zu sein: Der Franzose Soungoutou Magassa (22) von Premier-League-Absteiger West Ham United soll ganz oben auf der Liste stehen.

Mit West Ham United ist Soungoutou Magassa (22, r.) gerade aus der Premier League abgestiegen. Kommt er jetzt in die Bundesliga? © Jordan Pettitt/PA Wire/dpa

Das berichtet die "Bild". Demnach soll Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45) bereits im vergangenen Sommer die Fühler nach dem achtfachen U21-Nationalspieler ausgestreckt haben. Da wechselte Magassa dann aber von der AS Monaco für rund 17 Millionen Euro zu West Ham United in die Premier League.

In der Folge verzichtete Krösche auf die Verpflichtung eines defensiv starken Sechsers, was sich zu einem der großen Mankos in der verkorksten Spielzeit 2025/26 entwickeln sollte.

Jetzt könnte es also einen erneuten Anlauf geben. Ein Grund dafür ist sicherlich auch die Rückkehr von Adi Hütter (56) nach Frankfurt.

Der Österreicher trainierte von 2023 bis Oktober 2025 Monaco und unter ihm reifte Magassa zum Stammspieler. Am Main könnte es also zu einem Wiedersehen der beiden kommen.