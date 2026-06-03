Unter Adi Hütter wurde er zum Monaco-Star: Löst Magassa Eintrachts Sechser-Problem?
Frankfurt am Main - Auf der Suche nach dem in der vergangenen Saison schmerzlich vermissten Sechser scheint Eintracht Frankfurt fündig geworden zu sein: Der Franzose Soungoutou Magassa (22) von Premier-League-Absteiger West Ham United soll ganz oben auf der Liste stehen.
Das berichtet die "Bild". Demnach soll Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche (45) bereits im vergangenen Sommer die Fühler nach dem achtfachen U21-Nationalspieler ausgestreckt haben. Da wechselte Magassa dann aber von der AS Monaco für rund 17 Millionen Euro zu West Ham United in die Premier League.
In der Folge verzichtete Krösche auf die Verpflichtung eines defensiv starken Sechsers, was sich zu einem der großen Mankos in der verkorksten Spielzeit 2025/26 entwickeln sollte.
Jetzt könnte es also einen erneuten Anlauf geben. Ein Grund dafür ist sicherlich auch die Rückkehr von Adi Hütter (56) nach Frankfurt.
Der Österreicher trainierte von 2023 bis Oktober 2025 Monaco und unter ihm reifte Magassa zum Stammspieler. Am Main könnte es also zu einem Wiedersehen der beiden kommen.
Magassa passt perfekt ins Anforderungsprofil von Eintracht Frankfurt
Der Marktwert des 22-Jährigen beträgt laut "Transfermarkt.de" 17 Millionen Euro, sein Vertrag läuft bis 2031. Allerdings müssen die Verantwortlichen von West Ham United wegen des Abstiegs den Gürtel enger schnallen, was eine Ablösesumme für die Eintracht in erträgliche Regionen rücken könnte.
Magassa würde genau den Anforderungen der Hessen entsprechen. Der 1,90 Meter große Franzose zeichnet sich durch körperliche Präsenz, Zweikampfstärke sowie gutes Positionsspiel aus und gilt als perfekter Balleroberer - alles Attribute, die die Adlerträger in der vergangenen Saison häufig vermissen ließen.
Zudem ist der Spieler auch sehr gut als Innenverteidiger und im zentralen Mittelfeld einsetzbar und ist aufgrund seines Alters noch entwicklungsfähig. Dennoch bringt er bereits 66 Einsätze in Ligue 1 und Premier League sowie 16 in den europäischen Wettbewerben mit.
Titelfoto: Bildmontage: Nicola Mastronardi/LiveMedia/IPA/dpa, Armando Franca/AP/dpa