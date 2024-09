Verletzungs-Horror für die Eintracht: Hat es nicht nur Trapp erwischt?

Wolfsburg/Frankfurt am Main - Es hätte die große Glanzstunde von Ex-Wolfsburger Omar Marmoush (25) werden sollen. Doch der 2:1-Erfolg der Eintracht sowie der persönliche Siegeszug des Ägypters wurden von einer Verletzungsmisere überschattet. Dabei traf es wohl nicht nur Kevin Trapp (33).

Bitter für die Eintracht: Neben Stamm-Keeper Kevin Trapp (33, r.) könnte auch Mario Götze (32) verletzt ausfallen. © Montage: Bernd Thissen/DPA, Swen Pförtner/DPA

Der hatte kurz vor dem Pausenpfiff infolge eines langen Abschlags einen enormen Schmerz verspürt und ging schließlich zu Boden. Für den Nationalkeeper ging die Partie dann mit großen Schmerzen nur noch wenige Minuten weiter, ehe er ausgewechselt wurde.

Nach dem Abpfiff hatten die Verantwortlichen aber leider noch immer keine wirkliche Gewissheit. Gegenüber der Presse hieß es lediglich: "Trappo hat einen Stich gemerkt, als er den Ball weggeschlagen hat. Wir müssen jetzt das MRT abwarten", so beispielsweie SGE-Trainer Dino Toppmöller (43).

Die entsprechende Magnetresonanztomographie wird erst nach der Rückkehr nach Frankfurt durchgeführt werden, auch erst hiernach kann mit vollkommener Sicherheit gesagt werden, ob und wie lange der 33-Jährige ausfallen könnte.

Ebenfalls sorgen macht man sich seitens der Diva vom Main aber wohl auch um Weltmeister Mario Götze (32). Weitaus weniger auffällig, aber dennoch ungewohnt früh räumte der Mittelfeld-Stratege das Feld für den jungen Farès Chaibi (21).

Wie sich im Nachgang der Partie in der Volkswagen Arena herausstellte, soll Götze "etwas an den Adduktoren" gespürt haben. Ob er ebenfalls länger ausfällt, steht in den Sternen.