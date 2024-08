Verwirrung um Eintrachts Kracher-Transfer Theate: Droht jetzt schon Zoff mit Toppi?

Frankfurt am Main - Arthur Theate (24) war wohl einer der Knaller-Transfers der Frankfurter Eintracht. Sein scheinbar guter Einstand im neuen Verein brachte ihm auch direkt einen Startelf-Einsatz bei der 0:2-Schlappe in Dortmund ein. Doch etwas stimmte da dann doch nicht so ganz. Droht jetzt schon Zoff mit Coach Dino Toppmöller (43)?