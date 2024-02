Wackelnder Toppmöller spürt noch keinen Druck, Eintracht-Kapitän Rode fällt erneut aus

Frankfurt am Main - Eintracht Frankfurt kann sich nur noch über die Bundesliga für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren. Die Hessen hoffen daher auf das Ende der Negativserie. Ihr Coach schätzt die Lage nicht so prekär ein, wie sie ist.

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Dino Toppmöller (43) gerät nach dem nächsten enttäuschenden Auftritt seines Teams immer mehr in die Kritik. Er selbst will davon nichts wissen. © Arne Dedert/dpa

Den Frust über das Ausscheiden in der Conference League will Eintracht Frankfurt mit einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg bekämpfen. "Wir wollen eine gute Reaktion zeigen. Das Motto lautet: mehr Herz und weniger Kopf", sagte Dino Toppmöller (43) vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen die Niedersachsen.

Entsprechend verlief auch die Aufarbeitung der 1:2-Niederlage gegen das belgische Topteam Union Saint-Gilloise. Vor allem die fehlende Leichtigkeit und auch die Angst, zu verlieren, sollen aus den Köpfen der verunsicherten Spieler verschwinden.

"Es geht darum, mit Spaß und Spielfreude heranzugehen und weniger nachzudenken. Es geht um das Machen. Bisher konnten wir nach Enttäuschungen immer eine gute Reaktion zeigen", sagte Toppmöller am Samstag.

Er selbst verspürt trotz der Negativserie von fünf Pflichtspielen ohne Sieg wenig Druck und versucht, wenig zu lesen. "Ich bin relativ in meiner eigenen Welt unterwegs. Ich versuche, mich ein Stück weit zu schützen", sagte der 43-Jährige. Schließlich sei es nicht die erste enttäuschende Niederlage in seiner Karriere gewesen. "Es geht im Leben darum, das eine Mal mehr aufzustehen, als man hingefallen ist", erläuterte er seine Maxime.