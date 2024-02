Meinung zu Eintracht Frankfurt: Vom "heißesten Scheiß" zu ganz schön Sche**e

Frankfurt am Main - Die Eintracht steht vor dem Abgrund - zwar weder wirtschaftlich noch (zumindest halbwegs) sportlich. Dennoch ist die Lage prekär: Denn die SGE ist vom kürzlich noch "heißesten Scheiß" in der Bundesliga zu einem faden, labberigen Toast verkommen.

Für Dino Toppmöller (43) wird die Luft bei der Frankfurter Eintracht enorm dünn. Ist ein Trainertausch unausweichlich? © Arne Dedert/dpa

Zumindest ähnlich geschmack- und belanglos war das Gefühl nach der Pleite in der Europa Conference League und das damit verbundene Ausscheiden gegen Union Saint-Gilloise (1:2). Und so geht es nicht nur mir.

In den sozialen Medien häufen sich Beiträge, die in dieselbe Kerbe schlagen: Man kann sich nicht einmal mehr richtig über das Erlebte aufregen. Doch daran sind nicht etwa erfolgsverwöhnte Supporter schuld. Wer die Eintracht - nicht nur am Donnerstagabend - live erlebte, der sah eine blutleer agierende Truppe, die von einem abwesend wirkenden Trainer durch die Partie begleitet wurde.

Währenddessen versuchte das Stadion um sie herum bei jeder noch so kleinen Gelegenheit, das nötige Feuer auf das Team zu übertragen - vergebens! Am Ende konnte sich Dino Toppmöller (43) für gute zehn Schlussminuten dazu aufraffen, wenigstens so etwas ähnliches wie Emotionen an der Seitenlinie zu zeigen. Sogar derart viele, dass er mit einer Gelben Karte bedacht wurde.

Das war jedoch von hinten bis vorne zu wenig: Von ihm, seinen Spielern - nicht nur gegen den belgischen Tabellenführer, sondern seit mehreren Wochen, die wie ein zäher und permanenter Rückschritt daherkommen.

Und die Ergebnisse sprechen eine klare Sprache: Nur vier Siege aus den 17 letzten Pflichtspielen, enttäuschende Leistungen gegen die Kellerkinder der Liga.