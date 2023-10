Wahnsinns-Quote: Diese beiden Tor-Maschinen hat die Eintracht auf der Liste!

Eintracht Frankfurt benötigt dringend eine Verstärkung im Sturm. Jetzt sollen die Hessen an den beiden Top-Torjägern der Eredivisie Interesse zeigen.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - In der Winterpause wird sich Eintracht Frankfurt auf jeden Fall in der Offensive verstärken. Jetzt sollen zwei neue Namen auf der Liste mit den potenziellen Kandidaten aufgetaucht sein.

Vangelis Pavlidis (24, r.) ist noch bis 2025 beim AZ Alkmaar unter Vertrag. In dieser Saison erzielte der Grieche in sieben Ligaspielen in den Niederlanden bereits neun Tore. © Kin Cheun/AP/dpa Nach dem Last-Minute-Abgang von Stürmerstar Randal Kolo Muani (24) zu Paris Saint-Germain fehlt es den Hessen in der aktuellen Saison eindeutig an Torgefahr. Mit lediglich vier Bundesligatreffern stellen die Adlerträger gemeinsam mit den beiden Kellerkindern Mainz 05 und Köln den zurzeit schwächsten Sturm im Fußball-Oberhaus. Längst ist da klar, dass die für Kolo Muani eingenommenen 95 Millionen Euro zumindest teilweise wieder investiert werden sollen. Da brodelt natürlich die Gerüchteküche um mögliche Verstärkungen heftig. Jetzt scheint man sich bei der SGE verstärkt in der niederländischen Eredivisie umzusehen. So sollen die Frankfurter Interesse am griechischen Nationalspieler Vangelis Pavlidis (24) vom AZ Alkmaar und am mexikanischen Stürmerstar Santiago Gimenez (22) von amtierenden Meister und Tabellenführer Feyenoord Rotterdam haben. Das Pavlidis ein heißer Kandidat sei, berichtet unter anderem die Frankfurter Rundschau. Der Grieche stammt aus der Jugend des VfL Bochum und wechselte 2019 in die Niederlande - zunächst zu Willem II Tilburg und dann 2021 zu Alkmaar, wo seine Entwicklung noch einmal richtig an Fahrt aufnahm. In der vergangenen Saison gelangen dem 33-fachen Nationalspieler wettbewerbsübergreifend in 40 Partien 22 Tore und 14 Assists. In der aktuellen Spielzeit konnte er in sieben Ligaspielen bereits neunmal einnetzen!

Pavlidis-Berater mit gutem Draht zur Eintracht

Allerdings besitzt Pavlidis bei Alkmaar einen Vertrag bis Ende Juni 2025. Wollte die Eintracht ihn also im kommenden Winter verpflichten, dann würde eine Ablöse fällig werden. Bei einem laut transfermarkt.de geschätzten Marktwert von 14 Millionen Euro müssten die Hessen wohl noch die ein oder andere Million draufpacken, um den Mittelstürmer loszueisen. Was allerdings für die Eintracht sprechen könnte, wäre die Tatsache, dass Pavlidis von Volker Struth (57) beraten wird. Struth hat beste Beziehungen zur SGE und arbeitet unter anderem mit Mario Götze (31) und Kevin Trapp (33) zusammen.

Santiago Gimenez mit zehn Toren in sieben Ligaspielen

Santiago Gimenez mit zehn Toren in sieben Ligaspielen

Santiago Gimenez (22) mit zehn Toren in sieben Ligaspielen

Beim Gewinn des CONCACAF Gold Cups erzielte Santiago Gimenez (22) kurz nach seiner Einwechslung den Siegtreffer zum 1:0 von Mexiko gegen Panama. © Mark J. Terrill/AP/dpa Dass man am Main außerdem Santiago Gimenez auf der Liste haben soll, darüber berichtet Sky-Transferexperte Florian Plattenberg. Der Mexikaner (20 Länderspiele) wechselte im Sommer 2022 von CD Cruz Azul nach Rotterdam. Dort erzielte er in seiner ersten Saison in 45 Spielen 23 Tore (3 Assists). In dieser Spielzeit traf er sogar noch besser als Pavlidis und erzielte in den sieben Spielen der Eredivisie bereits zehn Tore! Überdies gewann Gimenez im vergangenen Sommer mit Mexiko den CONCACAF Gold Cup und erzielte im Finale gegen Panama das goldene Tor zum 1:0-Sieg. Allerdings müsste die Eintracht für den 22-Jährigen wohl noch ein wenig tiefer in die Tasche greifen als für Pavlidis. Denn der Mexikaner ist noch bis Mitte 2027 an Feyenoord gebunden. Bei einem geschätzten Marktwert von 25 Millionen Euro dürfte ein Transfer wohl nach vorsichtigen Schätzungen erst ab 35 Millionen Euro zu verwirklichen sein.