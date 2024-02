War's das, Seppl? Frankfurts Rode nach Schock-Diagnose wohl vor Karriere-Aus

Frankfurt am Main - Schock für Eintracht Frankfurts Kapitän Sebastian Rode (33): Der defensive Mittelfeldspieler fällt wegen einer Knieverletzung für längere Zeit aus und bangt um einen würdigen Karriere-Abschied.

Gut möglich, dass die 1:2-Niederlage in der Conference League gegen Union Saint-Gilloise das letzte Profispiel für Sebastian Rode (33) gewesen ist. © Tom Weller/dpa

Es werde sehr schwer für ihn, "der Mannschaft nochmal sportlich helfen zu können im Verlauf der restlichen Saison", schrieb Rode am heutigen Donnerstag an die Eintracht-Fans. "Nichtsdestotrotz werde ich nochmal alles geben, um mich am letzten Spieltag auf dem Platz von euch zu verabschieden."

Der 33-Jährige hatte zu Saisonbeginn angekündigt, seine Laufbahn im Sommer zu beenden. Sollte Rode nicht rechtzeitig fit werden, wäre die 1:2-Niederlage in der Conference League gegen Union Saint-Gilloise in der Vorwoche sein letzter Auftritt als Profi gewesen.

"Nachdem ich schon die letzten drei Monate mit mal mehr und mal weniger Schmerzen in meinem Knie zu kämpfen hatte, habe ich letzten Freitag eine Untersuchung machen lassen, um einen Status quo für mein Knie zu bekommen", berichtete Rode.

"Das Ergebnis war sehr deprimierend." Er werde sich zeitnah einer Arthroskopie unterziehen.