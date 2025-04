Wechselzwang aus reiner Geldgier? Ex-Bundesliga-Knipser am Abgrund

Unter anderem an der Seite von Ante Rebic (31, l.) und Filip Kostic (32, r.) stürmte Luka Jovic (27) bis ins Europa-League-Halbfinale der Saison 2018/19. © Arne Dedert/dpa

Im Gespräch mit der serbischen Zeitung "MozzartSport" sprach der frühere Mega-Knipser von einem tränenreichen Abschied aus Frankfurt in Richtung Real Madrid. Dieser wurde laut Angaben Jovics vor allem von seinem damaligen Berater, Fali Ramadani (62), forciert.

Kaum verwunderlich, flossen immerhin die größten Teile der rund 68 Millionen Euro hohen Ablöse in seine Tasche sowie in die des vorangegangenen Arbeitgebers, Benfica Lissabon. Dem damals erst 21-Jährigen, der Frankfurt eigenen Angaben nach gar nicht derart vorzeitig verlassen wollte, wäre ein kleinerer Karriereschritt scheinbar lieber gewesen.

So habe Jovic auf Nachfrage seines Beraters Borussia Dortmund als passende Option genannt. Als dann aber schließlich der Wechsel zu den Königlichen in trockenen Tüchern war, habe er bittere Tränen vergossen: "Ich wollte in Frankfurt bleiben und ich habe auch geweint, als klar war, dass ich gehen würde", so der serbische Nationalspieler.

Zuvor hatte er zusammen mit Sébastien Haller (30) und Ante Rebic (31) die viel umschwärmte Büffelherde gebildet, die im Sommer 2019 schließlich komplett aus der Mainmetropole gelotst wurde. Für Jovic wurde das Abenteuer Madrid schnell zum vollkommenen Albtraum. An Karim Benzema (37) kam der junge Angreifer nicht vorbei, auch eine erneute Leihe zur SGE brachte nicht den erhofften Aufschwung.

Weitere Stationen beim AC Florenz oder nun dem AC Mailand verliefen ähnlich enttäuschend. Im Rahmen eines Länderspiels mit Serbien soll er aus purer Verzweiflung sogar geäußert haben: "Ich spiele seit sechs Jahren nicht! Was denkt ihr, wie es mir geht?"