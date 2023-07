Wegen Pyro und Randale-Chaoten: DFB verknackt Eintracht Frankfurt zu Mega-Geldstrafe

Mehr als die Hälfte der Geldstrafe - 258.100 Euro - entfällt auf die Vorkommnisse während des verlorenen DFB-Pokalfinales gegen RB Leipzig am 3. Juni 2023 in Berlin .

Für das Abfeuern von Pyrotechnik und für die Randale nach dem Spiel beim 2:2 auf Schalke am 20. Mai 2023 wurde Frankfurt mit 70.000 Euro belegt. Hier waren gewaltbereite Eintracht-Anhänger in den Schalker Fanblock eingedrungen und hatten wahllos auf Zuschauer eingeprügelt.

Zu guter Letzt gab es zwei Strafen in Höhe von jeweils 1000 Euro für die Heimspiele in der Bundesliga am 11. März 2023 gegen den VfB und am 28. April 2023 gegen den FC Augsburg: Gegen Stuttgart war es mal wieder ein abgebrannter pyrotechnischer Gegenstand, gegen den FCA flog ein Becher in Richtung Spielfeld.

Der Verein hat laut dem DFB den fünf Urteilen zugestimmt, die damit rechtskräftig sind.